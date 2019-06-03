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Ковбой Клінт Іствуд: Лобода здивувала мережу своїм образом

STYLERЖиття    03.06.2019 - 20:32
Ковбой Клінт Іствуд: Лобода здивувала мережу своїм образом
Світлана Лобода здивувала шанувальників своїм образом (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода в образі ковбоя здивувала шанувальників

Світлана Лобода не перестає дивувати своїх шанувальників. На цей раз скандальна українська співачка виклала нове фото в Instagram, на якому вона з'явилася в образі ковбоя.

На знімку Лобода сидить біля монумента в чорній ковбойському одязі й капелюсі. Варто зазначити, що без чорних окулярів також не обійшлося. Крім того, у бік співачки спрямований приціл.

Ковбой Клінт Іствуд: Лобода здивувала мережу своїм образом

Світлана Лобода здивувала шанувальників своїм образом (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Такий незвичайний знімок пояснюється виходом кліпу на пісню "Пуля дура", прем'єра якого запланована на завтра, 4 червня.

Користувачі мережі також прокоментували нове фото Лободи.

  • Ковбой Клінт Іствуд, чи ви це?
  • Не віриться;
  • Ідеальна;

Ковбой Клінт Іствуд: Лобода здивувала мережу своїм образом

Скріншот з Instagram

  • Фотографія, як кадр з фільму "Ван Хельсінг";
  • Вже завтра, повірити не можу! Так хочеться скоріше побачити цей шедевр. Безмежно люблю, спасибі за те, що ви робите. Я не знаю точно, скільки разів буду переглядати кліп, але не менше 100 це точно;

Ковбой Клінт Іствуд: Лобода здивувала мережу своїм образом

Скріншот з Instagram

  • Завтра YouTube буде розриватися;
  • З нетерпінням;
  • Чую, буде дико жарко.

Нагадаємо, що Лобода заінтригувала поцілунком з одруженим шоуменом Олександром Реввою, який відомий під сценічним образом, як Артур Пірожков.

Раніше повідомлялося про те, що Світлана Лобода натякнула про свої почуття до лідера німецької рок-групи Rammstein Тілля Линдеманна.

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