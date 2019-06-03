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Ковбой Клинт Иствуд: Лобода удивила сеть своим образом

STYLERЖизнь    03.06.2019 - 20:32
Ковбой Клинт Иствуд: Лобода удивила сеть своим образом
Светлана Лобода удивила поклонников своим образом (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода в образе ковбоя удивила поклонников

Светлана Лобода не перестает удивлять своих поклонников. На этот раз скандальная украинская певица выложила новое фото в Instagram, на котором она появилась в образе ковбоя.

На снимке Лобода сидит возле монумента в черной ковбойской одежде и шляпе. Стоит отметить, что без черных очков также не обошлось. Кроме того, в сторону певицы направлен прицел.

Ковбой Клинт Иствуд: Лобода удивила сеть своим образом

Светлана Лобода удивила поклонников своим образом (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Такой необычный снимок объясняется выходом клипа на песню "Пуля дура", премьера которого запланирована на завтра, 4 июня.

Пользователи сети также прокомментировали новое фото Лободы.

  • Ковбой Клинт Иствуд, вы ли это?
  • Не верится;
  • Идеальна;

Ковбой Клинт Иствуд: Лобода удивила сеть своим образом

Скриншот с Instagram

  • Фотография, как кадр из фильма "Ван Хельсинг";
  • Уже завтра, поверить не могу! Так хочется поскорее увидеть этот шедевр. Бесконечно люблю, спасибо за то, что вы делаете. Я не знаю точно, сколько раз буду пересматривать клип, но не меньше 100 это точно;

Ковбой Клинт Иствуд: Лобода удивила сеть своим образом

Скриншот с Instagram

  • Завтра YouTube будет разрываться;
  • С нетерпением;
  • Чую, будет дико жарко.

Напомним, что Лобода заинтриговала поцелуем с женатым шоуменом Александром Реввой, который известен под сценическим образом, как Артур Пирожков.

Ранее сообщалось о том, что Светлана Лобода намекнула о своих чувствах к лидеру немецкой рок-группы Rammstein Тиллю Линдеманну.

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