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Готуємо печиво Брауні з журавлиною: "так смачно, що потрібно ховати від себе"

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Понеділок 31 січня 2022 09:54
Готуємо печиво Брауні з журавлиною: "так смачно, що потрібно ховати від себе" Фото: Печиво Брауні з журавлиною (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Брауні - це десерт і печиво, які відомі багатьом. Цього разу ми пропонуємо вам приготувати такі ласощі з журавлиною або родзинками. Спробуйте, це дуже смачно!

Рецептом поділилася фуд-блогер Олена Мироненко.

"Печиво брауні з журавлиною.Це так смачно, що треба ховати від себе. Журавлину можна замінити на родзинки. А білий шоколад на темний. Я люблю випічку з білим за ніжність і ненав'язливість смаку", - описала рецепт Мироненко.

Інгредієнт

  • 400 г будь-якого білого шоколаду (магазинний і пористий підійде)
  • 50 г вершкового масла
  • 3 яйця
  • 100 г цукру
  • 130 г пшеничного борошна
  • 125 г журавлини в'яленої або родзинок

На водяній бані або в мікрохвильовці імпульсами по 30 секунд розтопіть 200 г шоколаду з 50 г масла. Введіть решту шоколаду і добре розмішайте. У мисці до піни збийте віночком яйця і цукор. Додайте шоколад, борошно і журавлину. Змішайте і викладіть по півтори ст.л тіста на пергамент. Далеко один від одного. На деко поміщається 4 шт.

Випікайте при 180 градусах 10-12 хвилин. Печиво в серединці має бути м'яке. Дайте охолонути й зніміть з пергаменту. Смачного!

Готуємо печиво Брауні з журавлиною: &quot;так смачно, що потрібно ховати від себе&quot;Печиво з журавлиною від Олени Мироненко (фото: facebook.com/mironenko.academy)

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