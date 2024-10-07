Завтрак, как в ресторане: рецепт блюда для прекрасного начала дня

Готовить завтрак можно быстро и изысканно, даже если готовить бутерброды. Их можно усовершенствовать и приготовить сэндвич крок-мадам или сэндвич с беконом и рыбой, сварив яйцо пашот и добавить салат.

О том, как готовить изысканные сэндвичи на завтрак, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "КРАСИВО ЇСТИ".

Сэндвич с беконом и яйцом пашот

Для того чтобы приготовить сэндвич с беконом и яйцом, нужны эти продукты:

бекон - 100 г;

хлеб - 2 ломтика;

яйца - 2 шт.;

сливочное масло - 1 ст. л.

Как готовить сэндвич с беконом и яйцом пашот.

Самый простой сэндвич с яйцом пашот можно приготовить с беконом или рыбой. Чтобы сэндвич был хрустящий, поджарьте хлеб на сухой сковороде или в тостере.

Нарежьте бекон на тонкие ломтики и обжарьте до корочки. Чтобы сварить яйцо пашот, советуют воспользоваться лайфхаком с пищевой плёнкой.

Для этого из пленки нужно сделать мешочек, натянув его на стакан. Лучше отрезать большой кусок пленки (как лист А4), чтобы можно легко завязать края.

Пленку нужно смазать растительным маслом и разбить на него яйцо. Затем нужно связать края пленки, чтобы образовался мешочек. Яйца нужно опустить в кипящую воду на 3 минуты - после этого они готовы.

Чтобы собрать сэндвич, полейте голландским соусом тост, выложите бекон и накройте его вторым тостом. Сверху выложите по одному яйцу пашот и полейте остальным соусом.

Сэндвич с рыбой и яйцом пашот

Для того чтобы приготовить сэндвич с рыбой и яйцом, нужны эти продукты:

соленая рыба - 75 г;

хлеб - 2 ломтика;

яйца - 2 шт.;

сливочное масло - 1 ст. л.

Как готовить сэндвич с рыбой и яйцом пашот

Вместо бекона можно использовать соленую рыбу - и тоже нужно нарезать ломтиками. Хлеб поджарьте в тостере или сухой сковороде.

Приготовьте яйца пашот. Накройте пищевой пленкой стакан, смажьте поверхность растительным маслом и разбейте пленку яйцо. Завяжите края пленки, сделав мешочек.

Опустите яйца в кипящую воду и проварите в течение 3 минут. Смажьте тост голландским соусом, выложите рыбу и накройте вторым тостом.

Выложите на сэндвич с рыбой яйцо пашот и полейте соусом.

Сэндвич крок-мадам

Чтобы приготовить сэндвич крок-мадам, нужны следующие продукты:

хлеб - 4 ломтика;

ветчина - 60 г;

сыр - 35-50 г;

яйца - 4 шт.;

горчица - по вкусу

Как готовить сэндвич шаг мадам

На два ломтика хлеба равномерно выложите ветчину. Натрите сыр, присыпьте им хлеб с ветчиной. Сверху выложите по одному ломтику хлеба.

Взбейте 2 яйца до однородной смеси. Обмокните сэндвич в яйцах с каждой стороны. Выложите сэндвичи на разогретую сковороду и жарьте до корочки.

Пожарьте яйца поочередно, а затем выложите по одному на каждый сэндвич крок-мадам. Подавать такой завтрак советуют с овощным салатом.

Голландский соус

Чтобы приготовить голландский соус на 4 сэндвича, нужно эти продукты:

яйца - 5 шт.;

сливочное масло - 130 г;

лимонный сок - 1 ч. л.;

соль - щепотка.

Как готовить голландский соус

Голландский соус считается одним из основных соусов кухни Франции. Также это главный ингредиент сэндвичей.

Желтки, которые используются для соуса, следует отделить от белков, посолить по вкусу и взбить. Сливочное масло необходимо растопить на водяной бане.

Когда масло становится жидким, медленно влейте взбитые желтки, добавив лимонный сок. Помешивая венчик соус, прогрейте массу в течение 3-4 минут.