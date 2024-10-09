Фрикадельки из курятины и брокколи: рецепт легких котлет к пасте

Мясные фрикадельки - чрезвычайно простое дополнение к любому ужину в будний день. Но, добавив в мясной фарш брокколи, можно не только улучшить вкус круглых котлет, но и повысить уровень питательных веществ.

О том, как готовить фрикадельки из курятины и брокколи, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный ресурс Gathered Nutrition .

Что нужно для фрикаделек из брокколи и курятины

Для того чтобы приготовить фрикадельки из курятины и брокколи к пасте, нужны следующие продукты:

брокколи - 350 г;

куриный фарш - 450 г;

паста - 180-200 г;

оливковое масло - 2 ст. л.;

яйцо - 1 шт.;

мука - 31 г;

итальянские травы - 1 ч. л.;

соль - 1/2 ч. л.;

сушеный чеснок - 1/2 ч. л.;

сушеный лук - 1/2 ч. л.;

зелень - по вкусу;

черный перец - щепотка;

хлопья красного перца - щепотка.

Как готовить фрикадельки из брокколи и курицы

Сразу поставьте кастрюлю с водой для пасты на огонь. Пока жидкость будет закипать, приготовьте фрикадельки.

Для фрикаделек из брокколи можно приобрести готовый мясной фарш или сделать его самостоятельно из выбранных частей курицы. Чтобы приготовить фарш для фрикаделек с брокколи и курятиной, брокколи нужно промыть и разрезать на соцветия.

Удалите воду с помощью салфеток либо полотенца, после этого нарежьте брокколи на мелкие кубики. Старайтесь нарезать соцветия как можно мельче.

На среднем огне разогрейте сковороду, влейте масло и всыпьте брокколи. Обжарьте брокколи до размягчения - на это нужно всего 2-3 минуты, дольше готовить брокколи не нужно.

Подождите, пока брокколи остынет, а затем смешайте с фаршем и всеми приправами. В соответствии со вкусовыми предпочтениями, количество перца можно уменьшить.

Сформируйте из овощно-мясного фарша 15-16 фрикаделек. Хотя их можно обжарить, чтобы котлеты были более вкусными, их рекомендуют запекать.

Для этого разогрейте духовку до 200 градусов, а фрикадельки из курятины и брокколи переложите на застеленный пергаментом противень. Запекайте котлеты в течение 28-30 минут до полной готовности и слегка румяной корочки.

Тем временем отварите макаронные изделия в соответствии с рекомендациями производителя, слейте из них воду и разложите по тарелкам. Выложите на макароны готовые фрикадельки и по желанию посыпьте блюдо помытой зеленью.