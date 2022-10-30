Котлеты из хлеба, для бургера и по-киевски: три невероятных рецепта от шеф-повара из Италии

Котлеты из хлеба – polpette di pane

У всех иногда остается черствый хлеб. Еще один способ использовать его с пользой – приготовить итальянские котлеты polpette di pane.

Ингредиенты:

Хлеб – 400 г

Твердый сыр (желательно пармезан или пекорино) – 20 г

Яйца – 2 шт.

Соль – 1 г

Перец – 1 г

Кабачки или перец – 200 г

Колбаски сырые или мясной фарш – 150-200 г

Оливковое масло – 30 г

Масло для фритюра – около 1 л

Чеснок – 2 больших зубчика

Сухари – 100 г

Как готовить

Шаг 1. Замочите хлеб в воде, чтобы стал мягким, отожмите и разомните руками.

Шаг 2. Добавьте творог, яйца, посолите, поперчите. Перемешайте – это заготовка для фарша.

Шаг 3. Фарш из колбаски поджарьте на оливковом масле, добавьте к нему раздавленный зубчик чеснока и нарезанный кабачок. Обжарьте, помешивая. Если нужно, добавьте немного воды и тушите-жарьте пока кабачок не станет мягким. Дайте остыть.

Совет от Марко: Добавлять в этот фарш можно что угодно. Можно использовать, например, баклажан или болгарский перец - что вам нравится и что есть под рукой.

Шаг 4. Добавьте жареный кабачок с колбаской к хлебному фаршу, перемешайте.

Шаг 5. Подогрейте масло для фритюра в высокой кастрюле. Из фарша сделайте шарики среднего размера, каждый обваляйте в панировочных сухарях, а затем осторожно обжарьте во фритюре до аппетитной золотой корочки. Чтобы не обжечься, погружайте их в горячее масло ложкой.

Шаг 6. Выложите готовые polpette на бумажное полотенце, чтобы оно забрало лишнее масло. Подавайте на стол и вкушайте!

Котлета для бургера

Котлета – самая вкусная и главная составляющая бургера. Рассказываем, как ее приготовить так, чтобы она смаковала лучше, чем в ресторане.

Ингредиенты:

Говяжья вырезка – 170 г

Говяжий жир – 35 г

Тертый пармезан – 3 г

Вустерширский соус – 3 г

Травы: мята, петрушка, базилик, розмарин, шалфей

Сухие специи: чеснок в порошке, сладкая паприка, лук в порошке, мускатный орех

Оливковое масло

Как готовить

Шаг 1. Нарежьте говядину и жир как можно мельче, перемешайте и порежьте мелкими кубиками. Лучше, чтобы и жир, и мясо были комнатной температуры – тогда они легче смешиваются.

Совет от Марко: в идеале в котлете для бургера должно быть где-то 20% жира – когда вы будете жарить, жир растает, поэтому котлета будет сочной внутри.

Шаг 2. Добавьте к мясу зелень и снова пошинкуйте двумя ножами.

Шаг 3. Добавьте специи – чеснок, лук, паприку, мускатный орех – и снова порежьте.

Шаг 4. Добавьте тертый сыр, посолите, поперчите. Добавить вустерширский соус и оливковое масло и снова порубите мясо ножом. Сформируйте котлету, перебрасывая шарик рубленого мяса из руки в руку. Котлета готова к жарке, когда больше не липнет к рукам.

Шаг 5. Выложите котлету на очень горячую сковороду без растительного масла. Жира, который содержится в мясе, хватит. По желанию накройте сковороду крышкой.

Шаг 6. Обжарьте котлету с одной стороны, затем – с другой. Выключите огонь, однако оставьте котлету в сковороде минут на 5, чтобы она "дошла". Готово! Осталось положить котлету на булочки, добавить любимые соусы и смаковать.

Котлета по-киевски

Ингредиенты

Для котлеты:

Филе и косточка от крыла – 1 шт.

Сливочное масло – 30 г

Зеленый лук – 15 г

Укроп – 5 г

Чеснок – 5 г

Соль – 1 г по вкусу

Перец – 1 г по вкусу

Растительное масло для фритюра – 1 л

Для панировки:

Мука – 100 г

Панировочные сухари – 100 г

Яйцо куриное – 1 шт.

Как готовить

Шаг 1. Обработайте курицу – отрежьте от нее филе грудки с крылом. Крыло зачистите – надо срезать с косточки как можно больше мяса.

2. Подготовьте сливочное масло для котлеты: масло комнатной температуры смешайте с нарезанным укропом и натертым на терке чесноком. Посолите, перемешайте, выложите на пищевую пленку и заверните в тонкую колбаску. Положите масло в морозильную камеру.

Шаг 3. Когда масло уже застыло, приступите к подготовке котлеты. Разогрейте масло для фритюра в большой кастрюле. Масло извлеките из морозилки и порежьте на средние порционные куски.

Шаг 4. Филе уложите между двумя листами пищевой пленки и легко отбейте. Будьте осторожны, ведь филе может порваться.

Шаг 5. Отбитое филе посолите и поперчите с той стороны, которая была у курицы внутри, а не снаружи. Посредине филе выложите масло и к нему – очищенную косточку, чтобы на 2/3 своей длины она была внутри филе. Теперь заверните котлету, используя пищевую пленку, чтобы придать ей нужную форму. Важно, чтобы филе плотно прилегало к косточке.

Шаг 6. Подготовьте все для панировки – под рукой должна быть мука, взбитые яйца, сухари.

Шаг 7. Снимите пленку с котлеты, осторожно обваляйте в муке, затем в яйцах, затем в сухарях – и аккуратно опустите в горячее масло. Жарьте, пока панировка не приобретет аппетитный золотистый цвет. Достаньте котлету из растительного масла и отправьте в духовку, разогретую до 190-200°С на 7 минут.

Шаг 8. Подавайте с картофельным пюре, любимыми овощами и соусом.