Кот и Татаринцева довели до слез кадрами с маленькой дочерью: "Наш котенок"

Как выглядит дочь Кота и Татаринцевой

Маленькой девочке, получившей необычное имя Леля, недавно исполнился первый месяц. Звездные родители наслаждаются новым опытом и часто делятся кадрами с ребенком.

Но в этот раз они показали необычные снимки. Для Лели устроили фотосессию в стиле Newborn. И получилось очень атмосферно.

Ребенок Татаринцев и Кота (фото: instagram.com/kot_jenya)

На некоторых фото дочь Кота и Татаринцева изобразили маленькой принцессой. Также есть кадры, где она, словно маленький зайчик, спит в гамаке, или сидит на очень красивой качели.

Маленькая дочь Евгения Кота (фото: instagram.com/kot_jenya)

"Наш котенок", - нежно подписали фото счастливые родители.

В комментариях под постом юзеры продолжают поздравлять Кота и Татаринцеву с рождением ребенка. Также пользователи пишут, что новая фотосессия получилась очень эффектной и атмосферной. Некоторые даже признались, что эти фото доводят до слез, но от счастья и восхищения.

Дочь Натальи Татаринцевой (фото: instagram.com/kot_jenya)

Недавно жена Кота рассказывала, что провела в роддоме 14 часов. Она отмечала, что все это не так легко, как кажется.

"Но это все забывается. Сейчас мы наслаждаемся нашей крохой, которая теперь с нами", - говорила Татаринцева после того, как вернулась домой из роддома.