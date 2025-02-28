Космический зонд показал, как выглядит Земля с обратной стороны Луны: уникальные кадры

Что включает в себя миссия Blue Ghost

Blue Ghost планирует совершить мягкую посадку в Море Кризисов 2 марта, где доставит 10 научных приборов. Перед этим зонд выполнит серию маневров для выхода на низкую орбиту Луны. Ранее аппарат передал видеоматериалы с обратной стороны спутника Земли.

"Третья и последняя орбитальная коррекция завершена! Сегодня рано утром команда Firefly выполнила 16-секундное включение двигателей, что позволило аппарату выйти на почти круговую орбиту", - заявили представители миссии.

На борту Blue Ghost находятся инструменты NASA, которые будут изучать тепловые потоки в недрах Луны, взаимодействие частиц с поверхностью, а также магнитные и электрические поля. Кроме того, аппарат сделает рентгеновские снимки магнитосферы Земли.

В рамках миссии будут проведены тесты новых технологий, включая анализ свойств лунного реголита, испытания радиационно-устойчивых вычислительных систем и методы борьбы с лунной пылью.

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Рекорды и ключевые эксперименты миссии Blue Ghost

Одним из ключевых экспериментов станет наблюдение полного солнечного затмения 14 марта, когда Земля закроет Солнце над лунным горизонтом. А 16 марта Blue Ghost зафиксирует эффект свечения горизонта, вызванный левитацией лунной пыли.

Этот феномен, впервые зафиксированный астронавтом Юджином Сернаном в ходе миссии "Аполлон-17", может представлять угрозу для будущих экспедиций, поскольку заряженная пыль способна проникать в оборудование и в легкие людей.

Зонд также установил новый рекорд: впервые в истории экспериментальный модуль LuGRE зафиксировал GPS-сигналы на расстоянии 396 тысяч километров от Земли, что открывает возможность использования спутниковых навигационных систем для ориентирования на пути к Луне и на ее поверхности.

После посадки LuGRE продолжит работу еще 14 дней и попытается установить новый рекорд - впервые поймать GPS-сигнал на лунной поверхности. Это станет важным шагом к более точной навигации для будущих миссий.



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