Можно делать даже летом: косметолог назвала 5 мифов о пилинге, что уже устарели

Для эффективного очищения и обновления кожи недостаточно обычного умывания. Поэтому люди периодически делают пилинг. Вокруг столь популярной процедуры возникло много мифов, которые следует игнорировать.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает об особенностях пилинга и чем он полезен для кожи лица.

Что такое пилинг лица

Такая процедура предназначена для улучшения внешнего вида кожи лица. Эти четко видные улучшения прежде всего связаны с устранением мертвых клеток, помогая им отслаиваться и освобождать место для новых.

Пилинг лица используется для достижения следующих результатов:

получение более гладкой текстуры кожи

улучшение эластичности и гладкости кожи, благодаря чему лицо становится гораздо более избитым

уменьшение повреждений, вызванных фотостарением

уменьшение мимических линий и морщин

улучшение вида шрамов, например после акне

Распространенные мифы о пилинге

Дерматолог и косметолог Дария Тищенко рассказала, что сейчас начался сезон пилингов. Потому назвала 5 утверждений, в которые не стоит верить.

Пилинги нельзя делать летом

По словам врача, существует много пилингов, которые можно делать в любое время года. Все потому, что главные их производители - Италия и Испания, где солнце активно круглый год.

Такие пилинги не вызывают гиперпигментации и ожогов, после них почти нет шелушения и реабилитации.

Процедура качественного пилинга летом способна очистить кожу от лишних ороговевших клеток. Это также укрепляет верхние слои кожи и восстанавливает защитные механизмы.

Все пилинги одинаковы

Это не правильное утверждение, ведь пилинги бывают разных уровней. Например, поверхностные, поверхностно-серединные и срединные. Каждый имеет свои особенности и подходит для разных типов кожи и потребностей.

Пилинги не омолаживают кожу

Косметолог отметила, что на самом деле достаточно проводить один поверхностный пилинг раз в месяц, чтобы увидеть значительное уменьшение мелких морщин, повысить эластичность и плотность кожи.

Благодаря такой процедуре кожа становится мягкой и эластичной, приобретает здоровый цвет.

Однако важно, что пилинг не повлияет на птоз и не вернет объемы.

После пилингов требуется долгая реабилитация

Это совсем не так. На восстановление кожи после пилинга влияют некоторые факторы. Первый - формула средства.

В современном мире есть много разных пилингов, после них не нужно сидеть дома, ведь состояние кожи не ухудшится. Поэтому никакая реабилитация не требуется.

Пилинги нельзя совмещать с другими процедурами

Пилинги можно сочетать с инъекциями, ведь происходит работа с совершенно разными слоями кожи.

"Пилинг очень хорошо работает в сочетании с биоревитализацией, плазмотерапией и ботулинотерапией. А вот чего действительно лучше избегать - это лазерных процедур", - добавила Тищенко.