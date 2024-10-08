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Можно делать даже летом: косметолог назвала 5 мифов о пилинге, что уже устарели

Вторник 08 октября 2024 19:05
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Можно делать даже летом: косметолог назвала 5 мифов о пилинге, что уже устарели 5 мифов о пилинге, в которые не стоит верить (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Дарья Тищенко

Для эффективного очищения и обновления кожи недостаточно обычного умывания. Поэтому люди периодически делают пилинг. Вокруг столь популярной процедуры возникло много мифов, которые следует игнорировать.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает об особенностях пилинга и чем он полезен для кожи лица.

Что такое пилинг лица

Такая процедура предназначена для улучшения внешнего вида кожи лица. Эти четко видные улучшения прежде всего связаны с устранением мертвых клеток, помогая им отслаиваться и освобождать место для новых.

Пилинг лица используется для достижения следующих результатов:

  • получение более гладкой текстуры кожи
  • улучшение эластичности и гладкости кожи, благодаря чему лицо становится гораздо более избитым
  • уменьшение повреждений, вызванных фотостарением
  • уменьшение мимических линий и морщин
  • улучшение вида шрамов, например после акне

Распространенные мифы о пилинге

Дерматолог и косметолог Дария Тищенко рассказала, что сейчас начался сезон пилингов. Потому назвала 5 утверждений, в которые не стоит верить.

Пилинги нельзя делать летом

По словам врача, существует много пилингов, которые можно делать в любое время года. Все потому, что главные их производители - Италия и Испания, где солнце активно круглый год.

Такие пилинги не вызывают гиперпигментации и ожогов, после них почти нет шелушения и реабилитации.

Процедура качественного пилинга летом способна очистить кожу от лишних ороговевших клеток. Это также укрепляет верхние слои кожи и восстанавливает защитные механизмы.

Все пилинги одинаковы

Это не правильное утверждение, ведь пилинги бывают разных уровней. Например, поверхностные, поверхностно-серединные и срединные. Каждый имеет свои особенности и подходит для разных типов кожи и потребностей.

Пилинги не омолаживают кожу

Косметолог отметила, что на самом деле достаточно проводить один поверхностный пилинг раз в месяц, чтобы увидеть значительное уменьшение мелких морщин, повысить эластичность и плотность кожи.

Благодаря такой процедуре кожа становится мягкой и эластичной, приобретает здоровый цвет.

Однако важно, что пилинг не повлияет на птоз и не вернет объемы.

После пилингов требуется долгая реабилитация

Это совсем не так. На восстановление кожи после пилинга влияют некоторые факторы. Первый - формула средства.

В современном мире есть много разных пилингов, после них не нужно сидеть дома, ведь состояние кожи не ухудшится. Поэтому никакая реабилитация не требуется.

Пилинги нельзя совмещать с другими процедурами

Пилинги можно сочетать с инъекциями, ведь происходит работа с совершенно разными слоями кожи.

"Пилинг очень хорошо работает в сочетании с биоревитализацией, плазмотерапией и ботулинотерапией. А вот чего действительно лучше избегать - это лазерных процедур", - добавила Тищенко.

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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница косметолога и дерматолога Дарии Тищенко и сайт Mesoestetic.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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