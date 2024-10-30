Звездный косметолог объяснила, как внешность влияет на эмоциональное благополучие

В современном мире внешний вид оказывает большое влияние на наше эмоциональное благополучие. Однако можно ли достичь гармонии, концентрируясь только на визуальных изменениях, или для настоящего счастья необходимо работать и над внутренним развитием?

В интервью РБК-Украина (проект Styler) звездный дерматолог и косметолог Дария Тищенко поделилась своим профессиональным видением, как баланс между внешним уходом и внутренним саморазвитием может помочь человеку добиться эмоциональной стабильности и повысить самооценку.

– Стоит менять свой внешний вид, чтобы улучшить свое эмоциональное самочувствие, или лучше сосредоточиться на внутреннем развитии?

– Одного без другого быть не может. Как говорится: "В здоровом теле - здоровый дух". Это народная мудрость и, можно сказать, она соответствует действительности, но все же, я бы не уповала только на здоровое тело, ибо и над внутренним миром надо работать, уделяя этому достаточно внимания.

Конечно, когда твоя внешность нравится тебе, то и эмоциональное самочувствие в хорошем состоянии, но мне встречались разные случаи. Например, очень красивая девушка может быть не уверена в своих внешних свойствах, а человек, который выглядит аморально, не эстетично и некрасиво, а к этому еще и ведет соответствующий образ жизни, может быть довольно самоуверенным (очень часто именно так и бывает).

Поэтому я бы советовала работать над всеми аспектами, как внешними, так и внутренними: окружать себя правильными людьми, формировать полезные привычки, работать и над внешностью (спорт, косметологический и медицинский уход, питание, асаны йоги и т.д.) и над внутренним миром (чтение, общение с людьми, которые вдохновляют, а не угнетают, медитации, асаны йоги). Моя формула в том, что нужно достигать гармонии внешнего и внутреннего миров.

– Связь между регулярным уходом за собой и эмоциональным благополучием. Он существует?

– Бесспорно да. Уход за собой - это процесс. Процесс постоянный, затрагивающий не только косметологию или дерматологию, но и множество других аспектов: от состояния волос и ногтей до менструального цикла, от спящего режима до режима тренировок, от режима питания до количества выпитой воды за день - этот список можно продолжать очень долго.

Я точно знаю, что у человека, занятого работой, самосовершенствованием и другими мощными процессами саморазвития, времени на нытье нет. Все трудности, какие бы они ни были ужасны, придется переживать нам внутри себя и придет время, когда все это поймут (рано или поздно), поэтому мы должны быть эмоционально стабильными. И если вы постоянно заняты процессом ухода за собой, построением благополучной и счастливой жизни, вы непременно на этом пути встретите множество преград… Иногда так бывает, что весь путь к успеху состоит исключительно из преград, которые нам нужно преодолеть.

Я веду к тому, что человек в процессе ухода за собой и своей жизнью становится более закаленным и выносливым, а это соответственно приводит и к эмоциональной стабильности, которая в конечном итоге перерастает в эмоциональное благополучие.

Дарья Тищенко объяснила, как внешность влияет на эмоциональное благополучие (фото предоставлено экспертом)

- Можно ли улучшить самооценку благодаря косметологическим процедурам, или все же это должно идти изнутри?

– По моему личному мнению, самооценку можно не только улучшить, а вывести ее на новый уровень, стать более уверенным в себе человеком и нравиться себе во всех аспектах. Это все можно достичь благодаря внешним изменениям и, конечно, изменениям внутри вас. Как это работает?

Прежде всего при правильном выборе косметологической клиники вы получите не только качественные процедуры, но и соответствующую атмосферу. Я со своими пациентами разбираю их клинические случаи и внешность, мы много общаемся о желаемых изменениях, о том, что их беспокоит, и таким образом устанавливаем и выстраиваем отношения, основанные на взаимоуважении и доверии.

Отсюда начинается наш путь перемен, в первую очередь, внешних - это может быть лечение акне/розацеа, контуринг лица, а может и формирование привычки ухаживать за собой, уважать и любить свою кожу. Как правило, первые визуальные изменения дают нам толчок для становления самоуверенности.

Ссылаясь на свой многолетний опыт, я с уверенностью могу сказать, что человек, решивший свою эстетическую проблему, выглядит более счастливым, и становится более открытым к жизни, поэтому мой ответ на вопрос звучит так: наша самооценка - это то, что идет из середины нас, но с помощью косметологических процедур можно изменить нашу внешность, улучшить ее и, как следствие, изменить отношение к себе, полюбить себя и таким образом улучшить свою самооценку.

– Как преодолеть негативное восприятие своей внешности тем, кто в этом нуждается?

– Прежде всего, я всегда внимательно слушаю своих пациентов, стараюсь ощутить их. Как правило, я вижу больше эстетических вопросов, над которыми я бы поработала с тем или иным пациентом, но моя главная задача - услышать человека и постараться ему помочь. Поэтому, для начала, я точно стараюсь решить ту проблему, которая волнует пациента, но это не всегда помогает преодолеть негативное восприятие себя, но уже есть очень хорошим стартом.

Когда мы на пути к решению тех или иных эстетических вопросов, когда взаимоотношения выстроены и доверие пронизало наши отношения, мы начинаем постепенно расширять спектр действия косметологии. Это приводит к тому, что пациент получает результаты лучше тех, что он ожидал, и тогда к нему приходит понимание, что все вопросы можно решить, но, по моему мнению, самое главное то, о чем мы говорим в кабинете, потому что очень часто пациенты преувеличивают свои эстетические проблемы, и когда это умножается на негативный опыт решения, ко мне в кабинет заходят с очень скептическим настроением.

Главное - показать результат, чтобы у человека появилось понимание того, что он может довериться мне как врачу и что мы всегда работаем ради наших пациентов и на их результат. Поэтому ориентация на результат - это то, что я пропагандирую как в своей личной практике, так и в клинике. Отвечая на ваш вопрос: мы всегда внимательно слушаем наших пациентов и всегда работаем на результат, превосходящий ожидания.

Дарья Тищенко (фото предоставлено экспертом)

– Бывало ли такое, что вы наблюдали изменения в эмоциональном состоянии человека после косметологических процедур?

– Да, я наблюдала такие изменения и неоднократно. Могу привести несколько примеров.

Я лечила подростка от акне, это был умный парень, который изо всех сил помогал мне, придерживался моих рекомендаций по питанию, режиму сна, уходу за кожей. Он был сильный ментально парень, но из-за акне - застенчивый и тяжело налаживал контакт, особенно, когда речь шла о девушках, но после того, как мы прошли тернистый путь лечения, получили хорошие результаты и чистую кожу, то к нему стало появляться внимание от девушек. Как следствие, его неуверенность и стеснительность исчезла.

Я это связываю как с процессом взросления, так и с визуальными внешними изменениями, его уверенность росла постепенно, это чувствовалось и во время процедур. Поэтому здесь снова мы говорим о преобразованиях и внешних, и внутренних, которые позволили открыть человеку уверенность в себе.

Также у меня была пациентка, которая имела недостаточно развитый подбородок и комплексовала из-за этого очень сильно, хотя проблема и не была выражена настолько, чтобы все вокруг замечали ее, однако для нее это был постоянный стресс. Она боялась, что ей кто-нибудь может об этом упрекнуть.

Я вам скажу, что после ввода двух филеров человека просто подменили. Она уже не говорила постоянно об этой своей проблеме во время процедур, ее лицо стало ей нравиться. Мы сделали еще контурную пластику губ и дальше работали в основном над качеством кожи, но в кабинете у меня был уже другой человек - уверенный в себе, довольный своей внешностью и это не только чувствовалось!

Это было заметно через призму тем для разговоров, на которые мы говорили, через активности, которые начали появляться в ее жизни, о которых она мне рассказывала.

Поэтому я считаю, что наше визуальное восприятие себя очень сильно может влиять на наше психоэмоциональное состояние.