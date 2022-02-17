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Домашній догляд за шкірою: корисні лайфхаки від косметолога

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Четвер 17 лютого 2022 08:29
Домашній догляд за шкірою: корисні лайфхаки від косметолога Фото: Як правильно доглядати за шкірою будинку (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Шкіра захищає нас від негативного впливу навколишнього середовища і потребує постійного і ретельного догляду. Ваш ранок має починатися з видалення продуктів "нічної" життєдіяльності клітин шкіри, а вечір - закінчуватися видаленням бруду і косметики, що накопичилися за день.

Косметолог Юлія Баранова поділилася в Instagram корисними фішками і нюансами, які допоможуть вам в домашньому догляді за шкірою домогтися максимального результату.

Поради для красивої шкіри:

  • Гліколева кислота круто працює за рахунок маленької молекули і глибини її проникнення. Але вона володіє і найвищою дратівливою силою. Краще не використовувати, якщо шкіра з висипаннями або схильна - ситуація може посилитися.
  • Кисла форма вітаміну С (Ascorbic Acid) найчастіше теж може бути тригером для висипань.
  • Щоб ретинол спрацював м'якше, без побічних реакцій (особливо якщо ви новачок), перед ним можна використовувати продукт з Ніацинамідом або просто зволожити (але без додаткових активних компонентів).

Домашній догляд за шкірою: корисні лайфхаки від косметолога

Як краще використовувати засоби для обличчя в домашніх умовах (фото: freepik.com)

  • Якщо з якоїсь причини у вас немає крему для зони навколо очей, мінімальне зволоження ви все одно отримуєте від продуктів для оюличчя під час моргання за рахунок скорочення кругового м'яза ока.
  • Всупереч вже усталеній часом думці, при проблемній шкірі і пост акне краще вибрати азелаїнову кислоту замість саліцилової: менше висушування шкіри, а толку, як на мене, в рази більше.
  • Косметика на основі пептидів не дає моментальний результат. Стійкий і крутий ефект розкривається по накопиченню орієнтовно через місяць.
  • Муцин равлика не зволожує. У його складі багато гліколевої кислоти, тому він працює за її принципом: прискорює регенерацію і відлущує.

Раніше ми повідомляли, що косметолог попередила про підступний продукт для обличчя.

А також публікували секрети стрункості і краси прими-балерини Катерини Кухар, яка в 40 виглядає на 25.

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косметологія Догляд за шкірою
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