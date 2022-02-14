Як в 40 виглядати на 25: секрети стрункості і краси Катерини Кухар

Українській примі-балерині і мамі двох дітей Катерині Кухар цього року виповнилося 40 років, проте дати їй цей вік дуже складно. Граціозна танцівниця виглядає набагато молодше і вражає своєю стрункістю, витонченістю і красою.

В ексклюзивному інтерв'ю Styler вона поділилася своїми правилами харчування і секретами, які дозволяють їй завжди залишатися сяючою і молодою.

З чого починається ваш день?

У нас зі Стояновим є традиція, ми не встаємо з ліжка, поки тричі один одного не обіймемо. А вже після цього обов'язково контрастний душ і чашка свіжозвареної кави з кардамоном.

Які правила або особливості харчування дозволяють зберігати стрункість?

У цьому мені допомагає ряд простих правил. Ніколи на ніч не їм борошняне. Можу дозволити собі таке тільки до обіду і то, якщо розумію, що після цього мене чекає серйозне фізичне навантаження. Увечері я зазвичай віддаю перевагу овочам, фруктам, морепродуктам та трав'яним чаям. А ось вранці я люблю цитрусові і вони завжди присутні в моєму раціоні. Я дуже люблю вітамін С, тому завжди заправляю лимоном салати і навіть додаю його в борщ.

Що ніколи не їсть Катерина Кухар?

Солодкі газовані напої, тоніки, картопля фрі і всі ресторани швидкого харчування - це табу. Ніякого фастфуду. Я люблю все тільки свіжоприготоване. І особливо люблю, коли готує мій чоловік.

Що обов'язково є у вашому меню?

Крім цитрусових, це обов'язково сиров'ялені і сирокопчені ковбаски. В який день або в яку хвилину ви б не відкрили мій холодильник, там завжди буде лимон і сиров'ялена ковбаса.

Які ваші улюблені страви?

Я дуже люблю качку по-пекінськи. Соте з морепродуктів. Якщо в цей день є спектакль, то він не обійдеться без пасти карбонара. А взагалі я всеїдний життєлюб.

Улюблені домашні вправи, щоб підтримувати фігуру?

Найпростіший і необхідний предмет в такому випадку - це хула-хуп. І краща вправа, яке в цьому допоможе - це його обертання. 5-10-15 хвилин в день, хто скільки може. До речі, це було перше, що я робила, коли відновлювалася після пологів. Але більший ефект ви отримаєте від хула-хупа з гумовими шипами, який дає можливість м'язам живота підтягнутися ще більше. А також інтенсивні масажі - найкраще пасивне фізичне навантаження.

Чи дозволяєте собі розслабитися у відпустці (або під час локдауну)?

Дозволяю, але це максимум два дні. Потім моє тіло відчуває таку фізичну ломку від нестачі навантаження і вправ.

Якщо потрібно швидко скинути вагу - що робите? Чи є у вас якісь секрети експрес схуднення?

Перше, що треба зробити, - це почати правильно харчуватися, а з-за столу виходити трохи голодним. Не морити себе голодом, але їсти в міру і тільки здорову і правильну їжу. Другий вірний помічник - це штани-сауна плюс серйозні фізичні навантаження.

Але якщо часу в обріз, то потрібно просто перестати їсти. Дозволяти собі сніданок і рідини. Вода з лимоном або ананасовий фреш, розбавлений водою.

Які у вас б'юті-ритуали? Скільки витрачаєте часу на це?

Хотілося б витрачати на це набагато більше часу, але зараз його просто немає. Гастролі, робота в коледжі, вистави в Національній опері забирають багато часу. Але в ідеалі для мене це обов'язковий похід до косметолога мінімум два, максимум чотири рази на місяць. Також регулярні домашні процедури. Маски, масаж обличчя кварцовим роликом, патчі під очі. Коли є час, то кубик льоду вранці. Але зараз це все мрії, і я віддаю перевагу сну.

Поділіться б'юті-лайфхаками, щоб швидко привести себе в порядок і виглядати сліпуче.

Найголовніший лайфхак - це хороший сон, люблячий чоловік поруч і келих сухого червоного вина. А також обертання. Буддистські ченці встановили, що обертання є однією з необхідних складових довголіття. Так що обертайтеся, панове, обертайтеся.

Що завжди є у вашій сумочці?

У моїй сумочці завжди можна знайти спрей антисептик, крем для рук і губну помаду. Також завжди кладу туди аромат і телефон, в якому є пейпас (сміється). Якщо говорити про перельоти під час гастролей, то в сумці з'являються навушники, патчі, термальна вода і кілька пар пуантів.

Що ви думаєте про пластику і чи не виключаєте хірургічні втручання в майбутньому?

Головне, як я вважаю, щоб жінка була щаслива, і щоб у неї горіли очі. Якщо їй для цього потрібна пластика, і вона при цьому буде відчувати себе коханою, щасливою, сексуальною і їй буде комфортно, то чому б і ні.

Що б ви порадили українкам, які ніяк не можуть домогтися фігури мрії?

Я порадила б займатися балетом. А також мріяти, любити і частіше уявляти себе такою, якою вони себе бачать. Візуалізація - це шлях до успіху.

Катерина Кухар розкрила свої секрети краси і молодості (фото: (instagram.com/ekaterinakukhar_official)