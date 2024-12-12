Это ключ к молодости: косметолог показала упражнения, которые улучшат контур лица

Омолодить кожу лица можно с помощью полезных упражнений. Косметолог показала комплекс движений на жевательные мышцы, которые улучшат кровообращение и положительно повлияют на контур лица.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу врача-косметолога Елены Поздняковой.

Воздействие жевательных мышц на молодость

По словам эксперта, жевательные мышцы - это ключ к молодости лица.

Такие мышцы оказывают огромное влияние на вашу внешность, а именно:

чрезмерное напряжение в них искажает овал лица, изменяет положение челюсти и усиливает визуальное старение

изменяет угол молодости - зону между подбородком и шеей, делая ее менее четкой

Расслабление и правильная проработка этих мышц помогают вернуть:

изящные контуры лица

подтянутый овал

свежий вид без лишних вмешательств

"Когда они в гармонии, ваше лицо выглядит моложе, контуры четче, а кожа сияет здоровьем. Но если эти мышцы спазмированы, это может привести к нарушению пропорций, асимметрии, преждевременным морщинам и даже дискомфорту в виде головной боли или сжатия челюсти", - объяснила косметолог.

Комплекс упражнений

Косточками пальцев на жевательной мышце нужно двигаться "в глубину" сверху вниз. Нужно сделать таких 5 движений, рот при этом должен быть постоянно приоткрыт.

"Могут быть хрусты и ощущения таких жгутиков. Мы круговыми движениями снимаем это напряжение", - пояснила эксперт.

Далее так же косточками пальцев нужно совершать более глубокие движения. Выполнить следует 10 раз.

Необходимо прорабатывать только жевательные мышцы и на мягкие ткани мы не переходим.

После этого переходим на зону висков. Нужно проводить подушечками пальцев по вискам и вплоть до зоны роста волос.

И в конце нужно мягко разгладить ткани на щеках двумя руками. Нужно как бы растягивать кожу в зоне жевательной мышцы.

В частности, этот комплекс движений будет способствовать:

расслаблению мышц

помогает снять спазмы

улучшает кровообращение

положительно влияет на контуры лица

Косметолог рекомендует выполнять комплекс 2-3 раза в неделю, чтобы поддерживать мышцы в гармонии и дарить лицу отдых и красоту.