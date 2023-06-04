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Смотрите, какого макияжа глаз лучше избегать, чтобы не выглядеть старше: фотопримеры

Новина українською →
Воскресенье 04 июня 2023 20:33
Смотрите, какого макияжа глаз лучше избегать, чтобы не выглядеть старше: фотопримеры Из-за каких ошибок в макияже глаз женщины выглядят старшне (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Удачный макияж способен скрыть реальный возраст и сделать зрелую женщину на десяток лет моложе. Но если допустить ошибки, то есть угроза визуально сделать себя гораздо старше.

О том, какие ошибки нельзя допускать в макияже глаз, читайте в материале Styler.

Слишком накрашенные брови

Широкие и густые брови сейчас в моде, они ассоциируются с подростковой юностью. Однако ни в коем случае нельзя их слишком окрашивать. Очень черные или темно-коричневые брови сделают вас гораздо старше реального возраста.

Воспользуйтесь универсальным правилом - блондинкам лучше всего отдать предпочтение цвету, который на тон темнее их волос, а брюнеткам - стоит выбрать цвет на тон светлее.

Смотрите, какого макияжа глаз лучше избегать, чтобы не выглядеть старше: фотопримерыШирокие черные брови сделают вас старше (скриншот)

Слишком яркий макияж век

Кричащий яркий макияж лишний раз подчеркнет то, что вам уже не 20 лет. Поверьте, с ним вы еще и будете очень некстати выглядеть. Лучше сделать макияж из приглушенных цветов, можно добавить легкие светлые акценты. Прекрасным вариантом станут смоки айс или тонкие стрелки.

Смотрите, какого макияжа глаз лучше избегать, чтобы не выглядеть старше: фотопримерыТакой макияж не советуют делать даже женщинам, которым чуть за 30 лет (скриншот)

Слишком много черной подводки

Черная подводка хорошо выделяет глаза и делает их более выразительными. Однако не стоит слишком много наносить этого средство, иначе рискуете сделать вместо акцента на глазах - два черных пятна на лице. Помните, что лучшим вариантом станут тонкие черные стрелки.

Смотрите, какого макияжа глаз лучше избегать, чтобы не выглядеть старше: фотопримеры Не стоит наносить черную подводку жирными линиями (скриншот)

Неправильное нанесение туши

Для удачного макияжа очень важно правильно нанести тушь. Она не должна склеивать ресницы и ложиться комками. Иначе такой макияж привлечет слишком много внимания к глазам, а именно эта зона часто выдает возраст. А вот неаккуратные ресницы зрительно прибавят вам еще с десяток лет.

Смотрите, какого макияжа глаз лучше избегать, чтобы не выглядеть старше: фотопримерыВот такого нанесения туши следует избегать (скриншот)

Раньше мы писали о том, какие стрижки лучше выбирать женщинам за 40 лет.

Читайте также о том, действительно ли черный цвет прибавляет возраста.

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