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6 уловок, которые помогут замедлить старение. Их должна знать каждая женщина

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Среда 31 мая 2023 19:21
6 уловок, которые помогут замедлить старение. Их должна знать каждая женщина Как сохранить молодость и красоту кожи (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Старение невозможно остановить, но его можно максимально замедлить и так продлить свою молодость. Важно ежедневно соблюдать несколько простых правил.

Об этом пишет группа Wechornytsi в Instagram.

Правильный уход

Качественный домашний и профессиональный уход - залог здоровья кожи. Грамотно подобранные активные вещества в бьюти-средствах работают на долгосрочную перспективу.

Защита от солнца

Солнце может нанести большой вред коже, поэтому важно защищаться от лучей. Не забывайте наносить на кожу крем с высоким фактором защиты, носить шляпку или другой головной убор и солнцезащитные очки.

Правильное питание

Наша кожа отражает то, что мы едим, поэтому важно заботиться о питании. Добавьте в свой рацион овощи и фрукты, белки, здоровые жиры и антиоксиданты, которые помогут бороться с вредными свободными радикалами.

Ограничение курения и алкоголя

Курение и употребление алкоголя влияет на здоровье кожи, уменьшая ее эластичность и делая ее менее здоровой.

Соблюдение режима питья и сна

Это важно не только для общего здоровья организма, но и здоровья кожи. Водный баланс влияет на способность кожи сохранять влагу, что обеспечивает здоровый вид и эластичность.

Здоровый сон влияет на регенерацию и восстановление кожи, что помогает сохранить ее молодость и здоровье на долгое время.

Использование увлажняющих средств

Увлажнение является ключевым элементом по уходу за кожей. Подберите идеальный крем или молочко для увлажнения, чтобы предотвратить появление морщин и других признаков старения.

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