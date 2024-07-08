6 продуктов, которые нужно есть, чтобы разгладить морщинки
Когда речь идет об уходе за кожей, все обычно используют кремы и сыворотки, которые наносятся на поверхность, помогая осветить и улучшить цвет лица. Однако, прежде всего следует отдавать предпочтение продуктам, которые могут решить проблемы кожи изнутри.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Bestlife online.
Красный болгарский перец
Первым в списке продуктов, которые могут приостановить появление морщин, красный болгарский перец.
В них много витамина С, который является антиоксидантом, стимулирующим выработку коллагена. Оба этих ингредиента помогают сохранить кожу подтянутой, увлажненной и молодой.
Арбуз
Витамин С в арбузе помогает вашему организму производить коллаген, поддерживающий вашу иммунную систему, здоровье ваших клеток и вашу способность заживать от травм.
Коллаген придает прочности и эластичности вашей коже и помогает заменить мертвые клетки кожи. Это означает, что употребление арбуза может улучшить вашу кожу и замедлить возрастные последствия.
Брокколи
Брокколи - еще один овощ, который следует вводить в большее количество блюд. Витамин С в брокколи участвует в выработке коллагена. С возрастом кожа может начать вялиться, а коллаген - это белок в коже, который придает ей эластичность и упругость, а также уменьшить морщины.
Миндаль
Миндаль является отличным источником здоровых омега-3 жирных кислот и витамина Е, оба из которых важны для здоровой кожи.
Экстракт и масло миндаля добавляют к косметическим средствам, благодаря содержанию цинка, железа, рибофлавина и никотиновой кислоты. Эти соединения придают коже упругость, а волосам здорового сияния.
Морковь
Морковь полезна для поддержания остроты зрения, но она также является отличным средством для борьбы с морщинами.
В моркови много бета-каротина, превращающегося в витамин А. Люди могут признать витамин А одним из основных ингредиентов в местных ретиноидах, поскольку он помогает уменьшить морщины и разгладить кожу.
Темный шоколад
Его употребление может защитить от солнечных ожогов благодаря двум антиоксидантам, содержащимся в темном шоколаде - феноламе и катехинам.
Многочисленные исследования изучали влияние темного шоколада, а именно, что он улучшает морщины и эластичность кожи человека.
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