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Косметолог назвала фактор, который приводит к сухости кожи, морщинам и даже акне

Косметолог назвала фактор, сильно вредящий коже (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Стресс отрицательно влияет не только на нервную систему, но и состояние кожи. Косметолог рассказала, что стресс может приводить к сыпям и старению кожи.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу косметолога Дарии Тищенко.

Воздействие стресса

По словам эксперта, стресс - это не только об эмоциях. В частности, это также определенный сигнал организма, который оказывает определенное влияние на здоровье в целом.

Когда человек испытывает эмоциональное напряжение, то организм вырабатывает гормон кортизол, непосредственно влияющий на кожу.

В результате это приведет к таким проблемам с кожей:

  • жирности, что в свою очередь способствует появлению акне
  • увеличение риска воспалений
  • сухость
  • морщины

Признаки стресса на коже могут включать сыпь, шелушение, покраснение, обострение экземы или псориаза.

Стресс повышает риски воспаления, ухудшает заживление ранений. Железы продуцируют больше жира в состоянии стресса, что может усугубить проявления акне.

Косметолог отметила, что стресс также ускоряет старение, поскольку уменьшает выработку коллагена и эластина, отвечающих за упругость кожи.

Многие из нас смотрят на кожу чисто с эстетической точки зрения, одна из самых главных ее функций - защита.

Как улучшить состояние кожи

Для улучшения состояния кожи во время стресса важно заботиться о себе в целом:

  • здоровый сон
  • физическая активность
  • правильное питание
  • техники релаксации помогают снизить уровень стресса

Также важно продолжать заботиться о коже, использовать средства увлажнения, антиоксиданты и обязательно защищать от солнца.

Все косметические вещества должны подбираться под тип и потребности кожи. Рациональный подход и качественная натуральная косметика помогут спасти кожу от негатива окружающего мира и усталости.

Кроме антиоксидантов, в уход за кожей во время стресса важно добавить коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту. А также сделать упор на натуральную косметику, содержащую Omega-3, увлажняющие, успокаивающие, себорегулирующие вещества, заботящиеся о липидном барьере и микрофлоре.

Раньше мы сообщали, чем категорически нельзя смывать макияж.

Читайте также, что будет с кожей, если часто не стирать полотенца.

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