Косметолог назвала фактор, который приводит к сухости кожи, морщинам и даже акне

Стресс отрицательно влияет не только на нервную систему, но и состояние кожи. Косметолог рассказала, что стресс может приводить к сыпям и старению кожи.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу косметолога Дарии Тищенко.
По словам эксперта, стресс - это не только об эмоциях. В частности, это также определенный сигнал организма, который оказывает определенное влияние на здоровье в целом.
Когда человек испытывает эмоциональное напряжение, то организм вырабатывает гормон кортизол, непосредственно влияющий на кожу.
В результате это приведет к таким проблемам с кожей:
Признаки стресса на коже могут включать сыпь, шелушение, покраснение, обострение экземы или псориаза.
Стресс повышает риски воспаления, ухудшает заживление ранений. Железы продуцируют больше жира в состоянии стресса, что может усугубить проявления акне.
Косметолог отметила, что стресс также ускоряет старение, поскольку уменьшает выработку коллагена и эластина, отвечающих за упругость кожи.
Многие из нас смотрят на кожу чисто с эстетической точки зрения, одна из самых главных ее функций - защита.
Для улучшения состояния кожи во время стресса важно заботиться о себе в целом:
Также важно продолжать заботиться о коже, использовать средства увлажнения, антиоксиданты и обязательно защищать от солнца.
Все косметические вещества должны подбираться под тип и потребности кожи. Рациональный подход и качественная натуральная косметика помогут спасти кожу от негатива окружающего мира и усталости.
Кроме антиоксидантов, в уход за кожей во время стресса важно добавить коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту. А также сделать упор на натуральную косметику, содержащую Omega-3, увлажняющие, успокаивающие, себорегулирующие вещества, заботящиеся о липидном барьере и микрофлоре.
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