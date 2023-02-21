Косметолог назвала 7 эффективных компонентов ночного ухода, о которых вы не знали

Тема ночного ухода за кожей лица довольно часто поднимается в социальных сетях, как что-то созданное маркетологами для лучшего сбыта продуктов.

Врач-дерматолог и косметолог Юлия Васюта рассказывает читателям Styler : это действительно так или просто - очередной миф, созданный "экспертами".

Действительно ли нет разницы между вечерним уходом и дневным?

Нет, это совершенно неверно. Если метафорически, то ваша кожа, как и вы, работает в течение всего дня, поэтому ей тоже нужно иметь время для обновления. Ночное время и является тем периодом обновления кожи, поэтому именно вечерний уход это ритуал, которым точно не стоит пренебрегать.

В это время мышцы находятся в неподвижном состоянии, расслабляются, что оказывает благоприятное влияние на обмен веществ и повышает циркуляцию крови в коже. Для активных компонентов это лучшие условия.

К тому же, ночной уход участвует в процессе регенерации кожи и ее восстановления после оксидативного стресса днем. Наша кожа действительно особенно активно восстанавливается в момент гибернации и во время этой фазы у нас происходит "деление" клеток.

Поэтому, прежде всего, активные вещества могут способствовать такому процессу и сделать кожу более плотной и упругой. Если вы замечали, после использования средств с активными компонентами вечером, к утру кожа выглядит более здорово и лицо и ровный тон.

А дневной ритуал скорее выступает в роли защитника от внешней среды, от ультрафиолета (и не только в теплый солнечный день, но и в течение целого года), от свободных радикалов, также интенсивно влияющих на нашу кожу, и в конце концов от декоративной косметики.

С какого возраста следует начинать вводить вечерний ритуал с активными компонентами в свой уход?

До определенного возраста кожа способна самостоятельно бороться с раздражителями, но помним, что все мы разные, режим дня у каждого свой, вредные привычки – тоже. В целом большинство специалистов советуют начинать с 25 лет.

Я придерживаюсь мнения, что это должно быть в сознательном возрасте, когда человек может с умом подойти к подбору ухода, консультациям с дерматологом, понимает важность профилактики старения и вообще комплексно смотрит на решение той или иной проблемы.

Поэтому это может быть и в 20 лет, учитывая запрос, и чуть позже. Есть общее утверждение, что начиная с 20-25 лет количество коллагена уменьшается на 1% ежегодно – это следует заметить, как фактор старения.

Ведь именно коллаген связывает между собой клетки, помогая им поддерживать форму и от него напрямую зависит тургор кожи, а это значит, что и ее молодость. Следует выбирать активные питательные элементы в своих средствах и стараться подбирать вечерний и дневной уход из одной линейки бренда.

На какие компоненты вы можете посоветовать обратить внимание в выборе продуктов для ночного ухода и почему?

Эфирные масла и экстракты - это ключевые компоненты ночного ухода, которые достаточно хорошо могут насыщать кожу питательными элементами, увлажнять ее и, в некоторых случаях, оказывать противовоспалительное действие.

Далее – компонент, который я бы отнесла к активным, – гиалуроновая кислота. Ее молекулы способны удержать влагу в тысячи раз больше ее собственной массы. Это тот мощный компонент, который дает максимальное увлажнение.

Коллаген, о котором мы с вами упоминали выше, придает коже мягкость и упругость.

Витамин С – отличный компонент с доказанным действием, но с ним нужно быть внимательным. Использовать средства, содержащие витамин С, можно и утром, и вечером. В дневное время он обеспечивает надежную защиту от свободных радикалов и УФ повреждения. Сыворотка или крем с витамином С плюс средство из SPF – идеальная пара. И обратите внимание, что эти средства лучше не сочетать с кислотами и ретинолом.

Гликоген способен улучшать упругость кожи и разглаживать ее микрорельеф.

Последним, но не по важности, я бы добавила мелатонин – интенсивно омолаживающий компонент, борющийся с возрастными изменениями, укрепляющий сосудистую стенку и замедляющий процессы старения.

Личный выбор дерматолога: Наверное, один из моих любимых компонентов именно в собственном уходе – мелатонин. Эфирное масло с мелатонином действительно хорошо восстанавливает и регенерирует нашу кожу - находка для любого типа кожи и любого возраста.

Эфирные масла с мелатонином обладают уникальным природным составом, который имеет как осветительное действие, так и антиоксидантное и регенерирующее. Мелатонин способен восстановить кожу и по видимым признакам старения, и во время гормонального дисбаланса, и просто в период сильного стресса.