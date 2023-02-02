Чем можно защитить кожу в холодные дни: эти средства спасут от сухости и раздражений

Зимой от влажного и холодного воздуха больше всего страдает кожа. Период холодов - сложный не только для нашей психики и настроения, но и для тела.

Почему кожа страдает во время холодов и какие средства ей помогут, рассказали в Telegram-канале "Бережи себе".

Как кожа реагирует на холод

Зимой кожа реагирует на перепады температур по разным причинам. И холодный воздух может причинить немало проблем.

Основные причины:

Повышенная чувствительность к холоду

Резкие перепады температур, когда мы переходим из помещения на улицу и наоборот

Сухой воздух в помещении из-за обогревателей

Самые распространенные симптомы таких реакций кожи - сухость, зуд и шелушение кожи.

Как объясняют в Центре общественного здоровья, зимой, когда температура воздуха и уровень влажности резко падают, могут появляться и признаки ксероза - сухой кожи.

Основные симптомы:

Ощущение, как будто кожа стянута, особенно после душа или плавания.

Кожа грубая при прикосновении

Зуд

Шелушение кожи

Появляются трещины, которые могут даже кровоточить

Покраснение

"Если за сухой кожей не ухаживать, это может привести к атопичному дерматиту (экземе) или инфекциям. Когда сухая кожа трескается, бактерии могут проникать в рану и вызывать воспаление", - предупреждают дерматологи.

Чем можно помочь коже зимой

Очищение лица. Выбирайте те средства, которые имеют маркировку "увлажняющие" или "мягкие". Избегайте косметику, которая содержит спирт. Это пересушивает кожу еще больше.

Очищение тела. Телу также нужно больше ухода. Ищите средства в форме крем-геля или мусса. Чем больше кремоподобную консистенцию имеет средство - тем лучше. Лучше выбирать продукты без ароматизаторов (с маркировкой fragrance free). Если у вас экзема, то вазелин, масло ши, силикон среди ингредиентов очень помогут. Также полезными будут минеральные масла и ланолин.

Увлажнение для лица. Средство для лица нужно подбирать в зависимости от состояния и типа вашей кожи. Стоит учитывать, что не все увлажняющие средства для лица подходят для использования зимой.

По рекомендации Американской академии дерматологии (ADD), нужно обратить внимание на масло жожоба и молочную кислоту в ингредиентах. Если есть сомнения в том, подходит ли вам тот или другой ингредиент в косметологическом средстве - стоит проконсультироваться с дерматологом.

Увлажнение для тела. Специалисты рекомендуют выбирать средства в тюбиках, а не в бутылочках. Такие кремы имеют более плотную структуру и лучше увлажняют.

На зимний период стоит воздержаться или сократить объем использования средств с гликолевой и салициловой кислотами, а также ретинолом. Если это невозможно, то стоит проконсультироваться с дерматологом, какие средства лучше помогут поддержать кожу в зимнее время.

Крем от солнца. Не удивляйтесь, но зимой он вашей коже тоже необходим. Уровень защиты - SPF не ниже 30.

Как еще нужно защищать кожу зимой

Закрывайте открытые участки тела в холодную и ветреную погоду. Носите шапки, шарфы и перчатки.

Надевайте резиновые перчатки, когда моете посуду или убираете. Особенно, если вы используете жесткие моющие средства.

Пользуйтесь увлажняющим кремом. Подберите средство вместе со специалистом - которое подойдет именно вам. Особенно, если у вас есть дополнительные проблемы, например, акне.

Используйте гель для душа с увлажняющими компонентами.

В помещение используйте увлажнитель воздуха зимой.

Мойтесь не горячей водой, а теплой.

После душа не вытирайтесь полотенцем, не трите тело, а аккуратно промокните кожу.

Когда стоит обратиться к врачу