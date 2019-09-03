Дзвонив і вичитував: як Зеленський оцінив перший концерт "95 Кварталу" без нього

Зеленський відчитав "Квартал 95" за перший концерт без нього (колаж: РБК-Україна)

Володимир Зеленський питав, чому на концерті "Кварталу" не пролунав традиційний джингл

Володимир Зеленський навіть після того, як став президентом України, продовжує цікавитися творчими аспектами шоу "Вечірній Квартал". При цьому за деякі недоліки Зеленський навіть може вичитувати нове керівництво. Про це розповів художній керівник "Студії Квартал 95" Олександр Пікалов.

Пікалов в інтерв'ю Українській правді повідав про те, що після першого концерту без участі Володимира Зеленського президент зателефонував і трохи відчитав групу.

Артист розповів, що зауваження Зеленського не стосувалися гумористичного контенту.

"Він не питав про гумор - у бік його або в сторону Богдана. Він запитав, чому немає джинглу (Пісні, яка традиційно відкриває шоу - "Каждый вечер-вечер наступает вдруг". - Ред.)", - розповів Пікалов.

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Зеленського цікавили суто технічні питання, які він ставив другому керівнику студії - Євгену Кошовому.

Втім, жарти про постійний шепіт Андрія Богдана на вухо Зеленського теж не цікавили, - каже Пікалов. - Тим не менш артист упевнений, що стьоб "кварталівців" його все ж зачепив.

"Хоча я думаю, що... Думаю, так, трошки кольнуло. Але "назвався груздем, лізь у кузов", - впевнений Олександр Пікалов.

Крім того, артист запевнив, що після того, як пішов Зеленський, в "Кварталі" не було боротьби за посади.

Зеленський відчитав "Квартал 95" за перший концерт без нього (відео: YouTube/Українська правда)

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