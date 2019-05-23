Лідер студії "Квартал 95" Євген Кошовий розповів, що змінив би в Україні першим ділом, будучи на місці президента Володимира Зеленського.

За словами актора і гумориста, в першу чергу потрібно зробити все, щоб припинити війну на сході України.

"Під час інавгурації Володимир Зеленський сказав правильну річ: потрібно закінчити вогонь на Донбасі. Тому що я прожив на Донбасі і вважаю її своєю другою батьківщиною (Євген Кошовий народився в Харківській області, а в 6 років переїхав в Алчевськ - ред.). Прожив там своє свідоме життя... Я ніколи не подумав би, що таке може статися", - сказав "кварталівець".

Також в інтерв'ю "НОВИНИ УКРАЇНИ" він сказав, що хоче, "щоб це все скоріше закінчилося".

"Щоб росіяни звідти пішли до бісової матері", - додав Кошовий і заявив, що "це не громадянська війна".

Нагадаємо, раніше Євген Кошовий розповів про своє політичне майбутнє і амбіції. Пізніше він зазначив, що якби гіпотетично погодився на якусь політичну посаду, то "це було б щось пов'язане з культурою".

"Те, що я розумію, я туди б і пішов", - сказав він і додав, що "сподівається, що йому цього не запропонують".

Кошовий розповів, що зробив би на місці президента в першу чергу

До речі, нещодавно у Зеленського показали закулісся інавгурації.

Також ми писали про те, що Володимир Зеленський у день інавгурації по дорозі в АП вручив букет квітів жінці-патрульній і в стрибку поцілував Євгена Кошового біля будівлі Ради.