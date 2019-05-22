ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коли переїжджаємо? у Зеленського показали закулісся інавгурації (відео)

STYLERЖиття    22.05.2019 - 17:46
Коли переїжджаємо? у Зеленського показали закулісся інавгурації (відео)
Володимир Зеленський (фото: president.gov.ua)

Володимир Зеленський показав, що відбувалося в день інавгурації

Президент України Володимир Зеленський показав закулісся своєї інавгурації, яка пройшла в понеділок, 20 травня. Відеосюжет розміщено на офіційній сторінці команди Зеленського в YouTube.

Володимир Зеленський йшов на інавгурацію пішки з будинку в Маріїнському парку, де у нього є квартира. З урядового кварталу Зеленський пройшов разом зі своєю командою і кількома охоронцями. Крім того, президента супроводжувала перша леді Олена Зеленська.

На відео також показали робочий кабінет глави держави, де Зеленський провів свою першу нараду.

Зеленський показав закулісся інавгурації (відео: YouTube/Зе!Президент)

"Чекайте наступні випуски, щоб дізнатися, як бути президентом і залишатися людиною", - йдеться в описі під відео.

Користувачі мережі також прокоментували дане відео.

  • Супер, це так по-справжньому, я навіть розплакалася, в хорошому сенсі слова;
  • Більше роликів, будь ласка. Зв'язку з народом дійсно хочеться. Хочеться знати, чим ви займаєтеся;
  • На це можна дивитися вічно. Який молодець!!! Нехай все вийде!!!
  • Кінцівка клас. Нарешті побачимо адміністрацію президента всередині. По більше б таких роликів;
  • Я думав крутіше дебатів нічого не побачу. Я помилився. Прям вау;
  • Красень. Робіть побільше таких влогів з реального життя президента. Країні буде цікаво;
  • Українці ви круті, молодці. Успіхів, щастя вашому народові! Олена Зеленська така мила, ніжна зі смаком дівчина! Все буде у вас добре!
  • Давайте більше влогів з президентом! Дуже цікаво. Такого точно ще ніде не було;
  • Тепер тримаємо кулаки, щоб у вас, а точніше у нас у всіх українців все вийшло, і ми залишили нашим дітям гідну і багату країну.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський у день інавгурації по дорозі в Адміністрацію президента вручив букет квітів жінці-патрульній і в стрибку поцілував Євгена Кошового біля будівлі Верховної Ради.

Раніше повідомлялося, що під час своєї промови в якості президента України Володимир Зеленський заявив про розпуск Верховної Ради.

Зеленський анонсував зустріч з місією МВФ наступного тижня Кортеж Зеленського: на чому їздить президент України(фото)
Новини України Володимир Зеленськийинаугурация
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся