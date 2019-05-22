Коли переїжджаємо? у Зеленського показали закулісся інавгурації (відео)

Володимир Зеленський (фото: president.gov.ua)

Володимир Зеленський показав, що відбувалося в день інавгурації

Президент України Володимир Зеленський показав закулісся своєї інавгурації, яка пройшла в понеділок, 20 травня. Відеосюжет розміщено на офіційній сторінці команди Зеленського в YouTube.

Володимир Зеленський йшов на інавгурацію пішки з будинку в Маріїнському парку, де у нього є квартира. З урядового кварталу Зеленський пройшов разом зі своєю командою і кількома охоронцями. Крім того, президента супроводжувала перша леді Олена Зеленська.

На відео також показали робочий кабінет глави держави, де Зеленський провів свою першу нараду.

Зеленський показав закулісся інавгурації (відео: YouTube/Зе!Президент)

"Чекайте наступні випуски, щоб дізнатися, як бути президентом і залишатися людиною", - йдеться в описі під відео.

Користувачі мережі також прокоментували дане відео.

Супер, це так по-справжньому, я навіть розплакалася, в хорошому сенсі слова;

Більше роликів, будь ласка. Зв'язку з народом дійсно хочеться. Хочеться знати, чим ви займаєтеся;

На це можна дивитися вічно. Який молодець!!! Нехай все вийде!!!

Кінцівка клас. Нарешті побачимо адміністрацію президента всередині. По більше б таких роликів;

Я думав крутіше дебатів нічого не побачу. Я помилився. Прям вау;

Красень. Робіть побільше таких влогів з реального життя президента. Країні буде цікаво;

Українці ви круті, молодці. Успіхів, щастя вашому народові! Олена Зеленська така мила, ніжна зі смаком дівчина! Все буде у вас добре!

Давайте більше влогів з президентом! Дуже цікаво. Такого точно ще ніде не було;

Тепер тримаємо кулаки, щоб у вас, а точніше у нас у всіх українців все вийшло, і ми залишили нашим дітям гідну і багату країну.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський у день інавгурації по дорозі в Адміністрацію президента вручив букет квітів жінці-патрульній і в стрибку поцілував Євгена Кошового біля будівлі Верховної Ради.

Раніше повідомлялося, що під час своєї промови в якості президента України Володимир Зеленський заявив про розпуск Верховної Ради.