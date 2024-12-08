Лучшие подарки для разных знаков Зодиака: подборка идей к Новому году 2025

Новый год - чудесное время порадовать близких и друзей. Подарки для каждого знака Зодиака могут быть подобраны в соответствии с их индивидуальными предпочтениями, характером и особенностями.

РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, какие подарки лучше всего присмотреть на Новый год 2025, опираясь на знак Зодиака.

Овен

Овны - страстные, энергичные и амбициозные. Они любят быть в центре внимания, поэтому подарки должны быть яркими, смелыми и практичными.

Подарки: спортивное оборудование (тренажер, фитнес-браслет), необычные аксессуары для активного отдыха, стильные гаджеты, подарок, который поможет реализовать их амбиции (например, книга по саморазвитию или курсы).

Телец

Тельцы ценят комфорт, роскошь и качество. Они предпочитают практичные подарки, которые сделают их жизнь более комфортной.

Подарки: высококачественная косметика, мягкие пледы или подушки, элегантные аксессуары для дома (свечи, керамика), вкусные и эксклюзивные деликатесы, подарочные наборы для ухода за телом.

Близнецы

Близнецы - интеллектуалы и любители общения. Они ценят разнообразие и новизну. Подарок должен быть интересным и необычным.

Подарки: книги по психологии, философии, культуре, абонементы на мастер-классы или тренинги, гаджеты, которые облегчают повседневную жизнь, наборы для творчества или для настольных игр, электронные устройства.

Рак

Раки - домашние и чувствительные личности, которые ценят уют и гармонию. Подарки для них должны быть теплыми и личными.

Подарки: уютные одеяла, украшения для дома, фотоальбомы или рамки для фотографий, наборы для ароматерапии или свечи, подарочные наборы с чаем и сладостями, косметика для домашнего ухода.

Что подарить Новый год по знаку Зодиака (иллюстрация: pixabay.com)

Лев

Львы любят внимание, роскошь и статусные вещи. Они ценят подарки, которые подчеркивают их индивидуальность и положение.

Подарки: эксклюзивные украшения, стильные аксессуары (сумки, ремни), модные гаджеты, подарочные сертификаты на люксовые бренды, премиальные духи, стильные часы.

Дева

Девы практичны и любят порядок, поэтому подарки должны быть полезными и качественными. Они ценят внимание к деталям и заботу.

Подарки: органайзеры для хранения, качественная канцелярия, стильные аксессуары для работы или учебы, книги по саморазвитию, наборы для ухода за кожей, подарочные наборы для дома.

Весы

Весы ценят красоту, гармонию и искусство. Подарки для них должны быть эстетичными и изысканными.

Подарки: украшения, картины или декор для дома, абонементы на концерты, выставки или театры, стильные аксессуары, косметические средства для ухода, ароматные свечи или парфюмерия.

Скорпион

Скорпионы - страстные и загадочные личности. Они ценят интимность и оригинальность в подарках.

Подарки: книги о психологии, мистике или философии, стильные аксессуары (кожаные изделия, украшения с камнями), эксклюзивные гаджеты, абонементы на курсы или тренинги по личностному развитию.

Что подарить Новый год по знаку Зодиака (иллюстрация: pixabay.com)

Стрелец

Стрельцы - искатели приключений, активные и оптимистичные личности. Подарки для них должны быть связаны с путешествиями и активным отдыхом.

Подарки: туристические принадлежности (рюкзаки, палатки, спальные мешки), подарочные карты на приключенческие путешествия или активный отдых, книги о путешествиях, гаджеты для путешествий, тренажеры для дома.

Козерог

Козероги практичны и целеустремлены, они ценят статусные и долговечные вещи. Подарки должны быть солидными и полезными.

Подарки: качественные аксессуары для бизнеса (ручки, портфели), планеры, книги по саморазвитию и лидерству, стильные часы, роскошные предметы интерьера, абонементы на курсы повышения квалификации.

Водолей

Водолеи - оригинальные и эксцентричные личности, которые любят необычные и нестандартные вещи. Подарки для них должны быть уникальными и инновационными.

Подарки: нестандартные гаджеты, необычные дизайнерские предметы, абонементы на мероприятия с нестандартным подходом (фестивали, мастер-классы по новым технологиям), экологичные товары, предметы с оригинальным дизайном.

Рыбы

Рыбы - мечтательные и чувствительные личности, которые ценят уют и гармонию. Подарки для них должны быть нежными и романтичными.

Подарки: книги по философии или поэзии, абонементы на спа-процедуры, ароматные масла и свечи, аксессуары для домашнего уюта (пледы, подушки), подарочные наборы для душа и ухода за кожей, медитативные и релаксационные товары.

Что подарить Новый год по знаку Зодиака (иллюстрация: pixabay.com)