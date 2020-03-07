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Супрун розповіла, як просто і надійно захиститися від коронавіруса

STYLERЖиття    07.03.2020 - 09:30
Супрун розповіла, як просто і надійно захиститися від коронавіруса
Супрун дала поради щодо захисту від коронавіруса (колаж: РБК-Україна)

Коронавіруса можна уникнути, відмовившись від простого ритуалу

Коронавірус дістався до України, а у світі заразилося вже 100 тисяч осіб. Уляна Супрун дала українцям дуже важливу пораду про захист від смертельно небезпечного COVID-19. Про це ексміністр розповіла на своїй сторінці в Facebook.

На думку медика, відмова від рукостискань або заміна їх більш безпечними способами привітання може вплинути на швидкість поширення коронавіруса і не тільки.

"Рукостискання дійсно передає різні збудники хвороб і таким чином впливає на їх поширення", - пише Супрун.

Крім коронавіруса після рукостискання можна "підчепити" грип, кишкову інфекцію, гепатит А і "безліч іншого непотребу".

Люди схильні забувати мити руки, а багато хто робить це недостатньо ретельно, щоб знищити з них патогени. Крім того, несвідомо ми постійно торкаємося обличчя - і через слизову рота, носа і очей інфекція потрапляє в наше тіло.

"Ще в 2009 році, під час розповсюдження грипу H1N1, декан медицини канадського університету Калгарі, запропонував замінити рукостискання на більш безпечне і сучасне привітання - кулак об кулак", - нагадала екс-чиновник.

Крім того, вчені провели дослідження, порівнявши при яких рукостисканнях передається найбільша і найменша кількість бактерій.

Привітання "п'ятіркою" передає вдвічі менше бактерій, ніж стискання рук, а "кулак об кулак" - в 10 разів зменшує ймовірність інфікування.

Можна також привітати один одного ліктями або навіть ступнями. А можна просто підняти долоню вгору і усміхнутися в знак вітання.

Супрун розповіла, як просто і надійно захиститися від коронавіруса

Супрун розповіла, як захиститися від коронавіруса (фото: facebook.com/ulanasuprun)

На сьогодні понад 3,4 тисячі осіб померло від ускладнень, викликаних коронавірусом, близько 100 тисяч - заразилися. Україна посилює заходи безпеки, щоб попередити поширення коронавіруса у світі.

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