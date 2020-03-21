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Коронавірус в Україні: як зробити одноразову маску своїми руками за дві хвилини

STYLERКоронавірус    21.03.2020 - 19:05
Коронавірус в Україні: як зробити одноразову маску своїми руками за дві хвилини
Як зробити маску своїми руками за дві хвилини (Колаж РБК-Україна)

Дефіцит масок під час карантину призвів до того, що українці навчилися їх швидко робити самостійно

Карантин в Україні ввели через загрозу поширення коронавірусу й однією з умов цього режиму є носіння масок у міському транспорті. Однак медичні маски в українських аптеках стали дефіцитом і купити їх практично неможливо. Періодично у соціальних мережах повідомляють про спекулянтів, які продають звичайну маску за 20, а то і за 30 гривень.

Однак маски зараз особливо потрібні, через те, що без них з 18 березня не пускають в маршрутку чи автобус і бувають ситуації, коли переміститися по місту потрібно терміново, а от маску ніде купити не вдається.

В спільноті "Типовий Кременець" з'явилася відеоінструкція, як швидко зробити маску своїми руками за дві хвилини. Для виготовлення такої одноразової маски знадобляться звичайні серветки та дві гумки, якими перетягують пучки зелені або які використовують в канцелярії.

Для маски потрібно взяти кілька звичайних серветок, розгорнути, скласти шарами та перехопити по краях гумками, утворивши міцну петлю. Такої одноразової маски вистачить, щоб сходити в магазин, відвідати відділення пошти, прогулятися з дитиною або зробити поїздку в міському транспорті.

Як відзначають автори відео, використання таких саморобних масок не може бути ефективним засобом, щоб уберегтися від вірусів, але це зовсім не означає, що вони неефективні.

Маска своїми руками за дві хвилини

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики дали відповідь на питання про те, наскільки ефективні маски під час епідемії коронавірусу.

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