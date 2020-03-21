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Коронавирус в Украине: как сделать одноразовую маску своими руками за две минуты

STYLERКоронавирус    21.03.2020 - 19:05
Коронавирус в Украине: как сделать одноразовую маску своими руками за две минуты
Как сделать маску своими руками за две минуты (Коллаж РБК-Украина)

Дефицит масок во время карантина привел к тому, что украинцы научились их быстро делать самостоятельно

Карантин в Украине ввели из-за угрозы распространения коронавируса и одним из условий этого режима является ношение масок в городском транспорте. Однако медицинские маски в украинских аптеках стали дефицитом и купить их практически невозможно. Периодически в социальных сетях сообщают о спекулянтах, которые продают обычную маску за 20, а то и за 30 гривен.

Однако маски сейчас нужны особенно, так как без них с 18 марта не пускают в маршрутку или автобус и бывают ситуации, когда переместиться по городу нужно срочно, а вот маску нигде купить не удается.

В сообществе "Типовий Кременець" появилась видеоинструкция, как быстро сделать маску своими руками за две минуты. Для изготовления такой одноразовой маски понадобятся обычные салфетки и две резинки, которыми перетягивают пучки зелени или которые используют в канцелярии.

Для маски нужно взять несколько обычных салфеток, развернуть, сложить слоями и перехватить по краям резинками, образовав прочную петлю. Такой одноразовой маски хватит, чтобы сходить в магазин, посетить отделение почты, прогуляться с ребенком или совершить поездку в городском транспорте.

Как отмечают авторы видео, использование таких самодельных масок не может быть эффективным средством, чтобы уберечься от вирусов, но это совершенно не означает, что они неэффективны.

Маска своими руками за две минуты

Напомним, ранее мы писали о том, что медики дали ответ на вопрос о том, насколько эффективны маски во время эпидемии коронавируса.

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