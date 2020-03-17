Чи захищають маски від коронавіруса: дана точна відповідь

Медичні маски неефективні для профілактики з коронавірусом (фото: РБК-Україна)

Медики розповіли, чи допоможуть медичні маски від коронавіруса

Коронавірус в Україні на момент 17 березня діагностований у семи осіб. Багатьох людей продовжує хвилювати питання, як ефективно захиститися від інфекції і які способи профілактики найкращі. Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила свої рекомендації щодо носіння на вулиці медичних масок. Про це написали на офіційному сайті ВООЗ.

Медики ще раз нагадали, що люди, у яких немає симптомів гострого респіраторного захворювання, не повинні одягати маски. Це просто нічого не дасть.

У ВООЗ настійно рекомендують використовувати дані вироби людям з ознаками ГРЗ/ГРВІ та людям, які доглядають за пацієнтами з такими симптомами, як кашель, гарячка, нежить, підвищена температура тіла. Використання масок має сенс тільки для медичних працівників.

У ВООЗ не забороняють носіння масок, але хірургічні маски з аптек слід змінюють раз на дві години, так як вони є одноразовими.

Люди, які доглядають за хворими коронавірусом, повинні міняти маску після кожного пацієнта. Медики нагадали, що маски зовсім не панацея. Вірусні частинки можуть знаходитися на будь-яких предметах, особливо на мобільних телефонах, грошових купюрах, комп'ютерній клавіатурі, сушарки для рук в громадському туалеті.

Як ми раніше повідомляли, простий антиспетик для дезінфекції рук можна зробити в домашніх умовах.

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