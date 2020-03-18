Як швидко зробити медичну маску своїми руками: інструкція та відео

Як зробити медичну маску своїми руками (колаж: РБК-Україна)

Захисний засіб для карантину під час епідемії коронавіруса можна виготовити вдома

Коронавірус в Україні призвів до того, що проста медична маска стала неймовірним дефіцитом. В аптеках масок немає, в інтернеті все розкупили навіть з величезною накруткою. Але такий засіб, без якого з 18 березня вас не пустять в маршрутку чи автобус Києва, можна виготовити власними руками. У матеріалі Styler - кілька способів виготовлення захисних масок.

Спосіб № 1: маска з бинта чи марлі

Для цього знадобиться: бинт, марля, ножиці, нитка з голкою, вата і ефірні масла (за бажанням).

Найпростіший спосіб: візьміть бинт і відріжте від нього 80 сантиметрів. Складіть відріз вчетверо і прошийте по краях. По кутах можна прив'язати 4 зав'язки по 60 см з цього бинта. Якщо можливості прошити маску немає, можна просто прив'язати зав'язки по кутах.

Щоб зробити захист більш ефективним, всередину можна покласти шар вати, але небагато. Інакше буде важко дихати.

Якщо є марля , можна скласти прямокутник з трьох шарів марлі, всередину прокласти вату.

Така маска обов'язково повинна прикривати підборіддя, рот і ніс.

Важливо: в марлевій/бинтовій масці можна ходити не більше шести годин. Їх можна прати, вийнявши вату, а перед повторним використанням обов'язково добре пропрасувати.

Деякі медики рекомендують капати кілька крапель ефірного масла (чайного дерева, ялівцю, ялиці, сосни, ялини). Але якщо вам запах не подобається або викликає алергію, можна обійтися і без цього.

Спосіб № 2: тканинна маска

Для цього способу вам знадобиться: квадратний відріз льону або бавовни, два шматка резинки. Розмір підберіть такий, щоб маска щільно охопила ваше обличчя, закривши підборіддя і ніс.

Тканину потрібно скласти удвічі і зібрати гармошкою. Краї зігнути і прошити (руками або на швейній машинці), потім пришити резинку.

Нижче детальніша відеоінструкція по виготовленню такої медичної маски.

Як зробити маску з тканини (відео: YouTube/КП)

Зазначимо, що у ВООЗ настійно рекомендують носити маски людям з симптомами ГРВІ, тим, хто доглядає за хворими, а також медичним працівникам.

Станом на вечір 17 березня було відомо про 14 випадків інфікування COVID-19. 10 - Чернівецька область (+6 за 17 березня), 1 - Київська область (17 березня), 2 - Київ, 1 - Житомирська область. Померло двоє (71-річна жінка з Житомирської області та 33-річна жінка - з Чернівецької).

При цьому в Чернівецькій області інфекцію виявили у двох дітей (1,9 років і 6 місяців).

Всі семеро пацієнтів, діагноз яких підтвердився 17 березня, мали контакт з тими, хто захворів раніше.