Працювала з продуктами: нові деталі про померлу від коронавіруса українку

Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

Померла від коронавірусу жителька Івано-Франківська до останнього працювала з продуктами харчування

Коронавірус в Україні став причиною смертей вже трьох жителів. Першою померла 71-річна жінка в Радомишлі Житомирської області, другою жертвою стала 33-річна жінка з Чернівців, у якої були супутні захворювання та коронавірус був підтверджений вже після смерті. Третя жертва – 56-річна жінка з Івано-Франківська, у якій коронавірус підтвердили лабораторно також вже після загибелі.

За попередніми даними, жінка заразилася від свого чоловіка, який нещодавно повернувся із заробітків з Чехії. Як стверджують медики, жінка довго лікувалася вдома самостійно і до медиків звернулася тільки тоді, коли їй стало зовсім погано, пише видання Strana.ua.

13 березня жінка звернулася до сімейного лікаря і поскаржилася на підвищену температуру і сухий кашель. 16 березня їй стало гірше, у неї почалася задишка і її доставили в інфекційну лікарню, де під'єднали до апарату ШВЛ. Лікарі кажуть, що в неї почалась пневмонія, стан почав погіршуватися і врятувати її не вдалося.

"Пацієнтка поступила в лікарню у важкому стані. Довгий час вона займалася самолікуванням і занадто пізно звернулася до лікарів. Жінка померла через добу після госпіталізації, ще до отримання результатів тесту на COVID-2019", - розповіли деталі під Франківської обладміністрації.

Тест на коронавірус прийшов з Києва лише 19 березня, і він виявився позитивним. В області почали з'ясовувати, звідки мешканка Івано-Франківська могла отримати коронавірус. Виявилося, що її чоловік нещодавно повернувся з Чехії.

Увечері 19 березня за ним відправили бригаду швидкої допомоги в супроводі поліцейських і доставили в лікарню, де помістили в карантин. Варто відзначити, що симптомів у нього немає.

Сусіди загиблої налякані та шоковані, кажуть, що після повернення з Чехії чоловік не був на самоізоляції.

"Люди, які з ними спілкувалися, налякані, потребують дезінфекції та тестів. Навіть страшно подумати, скільки людей могло заразитися. Вона працювала на заводі з виробництва яєчного порошку Імперово-Фудз в Івано-Франківську. Це купа контактів, а ще продукти. Моя родичка працювала з нею на зміні, говорить, що вона працювала можна сказати до останнього. А потім пішла до дільничного лікаря, та відправила її додому, сказавши, щоб негайно викликала швидку. Кажуть, що вона страждала гіпертонією і скаржилася на серце", - розповіли місцеві жителі.

Місцева влада вирішила провести обряд поховання в закритому режимі та без родичів – в цілях безпеки. Виконувач обов'язків губернатора області Віталій Федорів повідомив що потрібно підтвердження родичів на такі похорон.

"Ми пропонуємо не віддавати тіло родичам, і поховати окремо. Але для цього потрібна ще згода сім'ї", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що кількість заражених в Україні за останню добу збільшилася.