В Україні збільшилася кількість хворих коронавірусом: що про них відомо

Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

В Україні різко збільшилася кількість хворих коронавірусом

Коронавірус в Україні вразив ще п'ять осіб і за станом на ранок 20 березня, в країні зареєстровано 26 випадків зараження. П'ять нових випадків підтвердилися в Чернівецькій області та більшість заражених контактували з тими, хто захворів раніше.

Як повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, загальна кількість заражених у Чернівецькій області тепер склало 15 осіб.

"Статистика інфікованих людей збільшилася на 5 осіб. Тільки що результати лабораторних досліджень підтвердили це. Тепер загальна кількість хворих коронавірусом в Чернівецькій області становить 15 осіб", - сказав Осачук.

Він додав, що серед нових хворих є ті, хто вже контактував з хворими раніше, а також ті, хто нещодавно повернувся з-за кордону. Він закликав людей, які повернулися в Україну з країн з зараженням, самоізолюватися вдома, щоб не допустити поширення захворювання.

"Тобто, ми маємо вже передачу цієї інфекції людям, які самі не були за кордоном, але контактували з рідними, близькими, сусідами. Я вас дуже прошу: утримайтеся і проявіть соціальну, людську відповідальність", - підкреслив голова ОДА.

Всі пацієнти на цей момент ізольовані та отримують симптоматичне лікування, стан у всіх стабільний.

Нагадаємо, перший випадок коронавірусу був зафіксований в Україні 3 березня в Чернівцях. 49-річний чоловік приїхав з Італії, він вже одужав. 12 березня у Радомишлі померла 71-річна жінка, яка приїхала з Польщі. Ще один хворий був зафіксований у Чернівецькій області, 64-річний чоловік заразився від дружини, яка приїхала з Італії.

16 березня коронавірус був виявлений у 4 осіб:

Чернівецька область, жінка; була в Італії

Чернівецька область, жінка; контактувала з тим, хто був за кордоном

Київ, жінка; була у Франції

Київ, чоловік, студент; контактував з жінкою, яка померла в Радомишлі

17 березня коронавірус підтвердився ще в декількох областях:

Київська область, Сергій Шахов, народний депутат, 44 роки; був за кордоном

Чернівецька область, жінка, 33 роки, померла, контактувала з тим, хто був за кордоном

Чернівецька область, 31 рік, контакт з тим, хто був за кордоном

Чернівецька область, 18 років, контакт з тим, хто був за кордоном

Чернівецька область, 10 років, контакт з тим, хто був за кордоном

Чернівецька область, 1 рік і 10 місяців, контакт з тим, хто був за кордоном

Чернівецька область, 6 місяців, контакт з тим, хто був за кордоном

19 березня коронавірус лабораторно підтвердили у дружини нардепа Шахова, а також стало відомо про одного зараженні в Маріуполі, чоловік 52 роки, приїхав з Єгипту.

У Києві підтвердився коронавірус у чоловіка, 50 років, який повернувся зі Швейцарії. У Житомирі чоловік 49 років, був в Австрії, а перед цим – у Німеччині. Ще один випадок у Дніпропетровській області – чоловік і жінка, повернулися з Франції.

Крім того, у 56-річної жінки в Івано-Франківській області підтвердився коронавірус, який став причиною її смерті. Її чоловік був за кордоном.

Увечері 19 березня коронавірус був підтверджений ще у п'яти осіб з Чернівецької області.