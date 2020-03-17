Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Парламент підтримав за основу та в цілому законопроект № 3220

Рада схвалила закон про підтримку платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначається, парламент підтримав за основу та в цілому законопроект № 3220. За основу документ підтримали 359, а в цілому - 359

Мова йде про проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) (проект з поданням Комітету одержано 16.03.2020).

Законопроект розроблений з метою запровадження податкових та неподаткових пільг, пов’язаних із строком сплати податків, нарахуванням заробітної плати за дні вимушеного простою, термінами подачі податкових декларацій, термінами проведення перевірок, нарахування штрафних санкцій та пені, тощо.

Законопроект направлений на захист як малого так і великого бізнесу від негативних наслідків, у зв’язку з невикористанням економічного потенціалу.

Законопроектом пропонується внесення наступних змін до Податкового кодексу України:

не застосовуються штрафні санкції за порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня по 30 квітня 2020 року;

встановлено мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок з 18 березня по 18 травня 2020року;

подовжено до 1 липня 2020 року термін подання річної декларації про майновий стан і доходи;

не нараховується та не сплачується у період з 1 березня року по 30 квітня 2020 року плата за землю;

об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з 1 березня по 30 квітня 2020 року.

Раніше повідомлялося, що Верховній Раді на позачерговому засіданні пропонується розглянути законопроект фінансового комітету про відстрочку податків та скасування податкових штрафів в рамках карантину через коронавирус в Україні.

Нагадаємо, Верховна рада України сьогодні підтримала у другому читанні законопроект №2539 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів і інших товарів, які закуповуються за кошти державного бюджету, і створення умов для закупівель у сфері охорони здоров'я за кошти державного бюджету".

Крім того, РБК-Україна писало, що Верховна рада прийняла в другому читанні законопроект №2538 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів і інших товарів, які закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я"