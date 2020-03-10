Коронавірус в Україні: з'явилася важлива інформація про тести

У Київ привезли тести для діагностики коронавіруса (фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko)

У столиці надійшли тест-системи для визначення COVID-19

Коронавірус в Україні на даний момент не поширюється і зафіксований тільки у одного жителя країни. Їм захворів 39-річний чоловік з Чернівців, але вже пішов на поправку.

На момент 10 березня в Київ привезли 1200 тест-систем для діагностики COVID-19. До кінця тижня таких систем повинно бути близько п'яти тисяч. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Тест-системи будуть знаходиться в семи базових лікарнях для прийому хворих з підозрою на коронавірус. Обладнання для експрес-тестування в аеропортах повинно надійти у столиці до кінця цього тижня. Його встановлять в аеропорту ім. Сікорського і "Борисполі".

Нагадаємо, в Києві посилили заходи для запобігання коронавіруса. Зокрема, було визначено сім шпиталів, які у разі необхідності будуть приймати інфікованих коронавірусом.

Як ми раніше писали, Віталій Кличко повідомив, що якщо в столиці з'явиться коронавірус, то будуть закриті не тільки дитячі сади і школи, але і не виключено закриття метро і обмеження роботи транспорту.

"Якщо почнеться поширення цієї хвороби, то ми готові і до такого розвитку ситуації, коли будуть заборонені всі заходи, де є скупчення людей, і ми будемо закривати школи і дитячі сади, щоб ця хвороба не поширювалася", - повідомив мер.