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Коронавирус в Украине: появилась важная информация о тестах

STYLERЖизнь    10.03.2020 - 21:43
Коронавирус в Украине: появилась важная информация о тестах
В Киев привезли тесты для диагностики коронавируса (фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko)

В столицу поступили тест-системы для определения COVID-19

Коронавирус в Украине на данный момент не распространяется и зафиксирован только у одного жителя страны. Им заболел 39-летний мужчина из Черновцов, но уже пошел на поправку.

На момент 10 марта в Киев привезли 1200 тест-систем для диагностики COVID-19. К концу недели таких систем должно быть около пяти тысяч. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Тест-системы будут находится в семи базовых больницах для приема больных с подозрением на коронавирус. Оборудование же для экспресс-тестирования в аэропортах должно поступить в столицу до конца этой недели. Его установят в аэропорту им. Сикорского и "Борисполе".

Напомним, в Киеве усилили меры для предотвращения коронавируса. В частности, были определены семь госпиталей, которые в случае необходимости будут принимать инфицированных коронавирусом.

Как мы ранее писали, Виталий Кличко сообщил, что если в столице появится коронавирус, то будут закрыты не только детские сады и школы, но и не исключено закрытие метро и ограничение работы транспорта.

"Если начнется распространение этой болезни, то мы готовы и к такому развитию ситуации, когда будут запрещены все мероприятия, где есть скопления людей, и мы будем закрывать школы и детские сады, чтобы эта болезнь не распространялась", - сообщил мэр.

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