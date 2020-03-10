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Метро Києва можуть закрити: названа моторошна причина

STYLERЖиття    10.03.2020 - 19:05
Метро Києва можуть закрити: названа моторошна причина
Метро Києва можуть закрити (Колаж РБК-Україна)

Мер Києва розповів, за якої умови можуть закрити метро і обмежити роботу транспорту

Коронавірус в Україні на даний момент не поширюється і зафіксований тільки у одного жителя країни. Станом на 10 березня, в Україні було зафіксовано 40 звернень з підозрою на коронавірус, 4 людини проходять тести.

Мер Києва Віталій Кличко розповів, як столична влада готується до можливої епідемії коронавірусу в столиці та пояснив, чи можуть закрити метро. Про це він повідомив в інтерв'ю для видання BBC News Україна.

Він зазначив, що немає ніяких гарантій того, що в Києві не виявлять хворих з коронавірусом найближчим часом.

"Ми не можемо гарантувати, що хворих з коронавірусом в Києві не буде. Ми ж бачимо, що немає жодної країни в Європі, де б не було хворих з коронавірусом. А Італія навіть ввела карантин, закриті аеропорти", - сказав Кличко.

Він зазначив, що влада столиці готується до епідемії, стежать за розвитком ситуації та закупили експрес-тест машини, проводять роз'яснювальну роботу в школах і садках, вимірюють температуру дітям і, якщо температура підвищена, залишають вдома. Мер столиці додав, що в Києві вже підготували сім шпиталів для дорослих і дітей.

Також Кличко повідомив, що якщо в столиці з'явиться коронавірус, то будуть закриті не тільки дитячі сади та школи, але і не виключено закриття метро й обмеження роботи транспорту.

"Якщо почнеться поширення цієї хвороби, то ми готові й до такого розвитку ситуації, коли будуть заборонені всі заходи, де є скупчення людей, і ми будемо закривати школи та дитячі сади, щоб ця хвороба не розповсюджувалася. Для цього повинен бути дійсно великий спалах хвороби. Ви зараз говорите вже про крайній мірі – закрити метро. Я сподіваюся, що до цього не дійде, щоб ми закривали транспорт", - пояснив Кличко та акцентувала на тому, що двічі на день у столичному транспорті проводять дезінфекцію.

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