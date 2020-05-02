Коронавірус в Україні: хто і як допомагає пенсіонерам

Коронавірус в Україні, як і в усьому світі, найбільш небезпечний для літньої частини населення. Саме тому багатьом бабусям і дідусям, які знаходяться в групі ризику, допомагають волонтери та великі бізнесмени. З кожним днем кількість бажаючих допомогти пенсіонерам зростає.

На "5 каналі" з'явився сюжет, в якому розповідається про життя 83-річної Марії Мойсеївни. Понад пів року після смерті чоловіка живе одна, ледь пересувається по квартирі, а в магазин взагалі не ходить. Їй постійно допомагають сусіди. Про доставку продуктів Марія Мойсеївна теж дізналася від сусідки.

"Вона не може ходити, погано ходить, я їй сказала: Марія Мойсеївна, ви зареєструвалися чи ні? Дала їй номер телефону, сказала: 1551. Вона зателефонувала", – говорить сусідка Лідія.

Лідія і сама скористалася послугою. Каже: цих продуктів вистачить надовго.

"Тут у посилці – купа різних круп. Ось і рис, і гречка, яловичина є, туалетний папір і навіть соняшникова олія", - каже пенсіонерка.

Купити коробку для дідусів і бабусь, які знаходяться в групі ризику під час епідемії коронавіруса, може кожен бажаючий. Тепер пакет з продуктами за 225 гривень доставлять тим, хто цього дійсно потребує. Зокрема, Марії. За час карантину до цієї ініціативи приєдналося понад 50 тисяч осіб. А це – 50 тисяч пакетів для нужденних.

Охочих допомогти більше з кожною годиною. Тому благодійну ініціативу вирішили розширити та підтримати тих, хто живе не тільки в столиці. Під час оплати товарів на сайті можна вибрати будь-який регіон, і "Нова пошта" безкоштовно відправить пакети по Україні. І там, як і в Києві, волонтери доставлять літнім людям посилку з самим необхідним.

Нагадаємо, що у травні в Україні відбудеться перерахунок пенсій.

Також повідомлялося, що в Україні видадуть "карантинну" допомогу на дітей.