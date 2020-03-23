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Коронавірус в Україні: назвали найбезпечніший вид транспорту

STYLERКоронавірус    23.03.2020 - 18:59
Коронавірус в Україні: назвали найбезпечніший вид транспорту
Найбезпечніший транспорт під час коронавіруса (Колаж РБК-Україна)

Вчені назвали найбезпечніший транспорт під час пандемії коронавірусу

Коронавірус в Україні підхопили вже 74 людини, з них – хвороба у 26 осіб підтвердилася за останню добу. У країні введено карантин і в багатьох великих містах припинена робота метро, а міський транспорт курсує частково і лише для тих, хто забезпечує життєдіяльність. Зупинено міжміське сполучення з допомогою залізниці, авіа та автобусів.

Як визначили вчені, є вид транспорту, який більш безпечний в умовах пандемії та зводить до мінімуму ризик зараження коронавірусом – це автомобіль. Коронавірус найчастіше передається повітряно-крапельним шляхом або при контакті з зараженими поверхнями, і в громадському транспорті, а також у місцях великого скупчення людей – ризик підхопити коронавірус підвищується в рази.

А ось в особистому автотранспорті контакт з поверхнями та з хворими людьми – дуже мінімальний. Однак фахівці зазначають, що всім водіям в умовах пандемії потрібно мати у своєму особистому транспорті необхідні засоби захисту – маски, дезінфектор для рук, спрей, який зволожує слизову.

Якщо необхідна подорож на автомобілі з компанією – потрібно дотримуватися дистанції, використовувати захисну маску і відмовитися від кондиціонера. Краще – регулярно провітрювати автомобіль, відкривши вікна. Після поїздок з пасажирами – обов'язково проводити санітарну обробку автомобіля.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що вчені розповіли 10 несподіваних фактів про коронавірус.

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