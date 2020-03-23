10 фактів про коронавірус: учений розповів всю правду

Коронавірус у світі (колаж: РБК-Україна)

Професор з Італії докладно і доступно пояснив природу коронавіруса, його лікування та наслідки

Коронавірус у світі став причиною смерті понад 14 тисяч осіб, більше 340 тисяч заразилося, а близько 90 тисяч - видужало. Мікробіолог і імунолог, професор Гвідо Сільвестрі з Італії, яка стала епіцентром COVID-19 в Європі, розповів про десять головних фактів про коронавірус. Звідки взялася інфекція, групи ризику, летальність хвороби, як впливає на дітей, скільки зберігається на поверхні, коли може закінчитися пандемія - в матеріалі Styler.

1. Звідки взявся вірус SARS-CoV-2

Вірус має природне і зоонотічне походження (від тварин, зокрема від кажанів). А ось лабораторна версія походження вірусу, за словами медика, "колосальна нісенітниця, дурниця, брехня".

2. COVID-19 і діти

Згідно з даними китайських медиків, у 2145 випадків виявлення коронавіруса у дітей, понад 90% були безсимптомними або з легкими/помірними симптомами. Всього було зафіксовано лише одну смерть, таким чином

кількість смертей, поділена на загальну кількість випадків становить менше 0,05% для осіб, які не досягли 18 років.

3. Летальність від коронавіруса

Летальність COVID-19, попри величезне число смертей, становить 2%, що означає, одужання 98% інфікованих людей. Найбільше страждають люди у віці від 60 років, які мають хронічні захворювання (діабет, гіпертонію, ішемічну хвороба серця і так далі).

4. Чи живе вірус на поверхнях

SARS-CoV-2 живе до трьох діб на певних поверхнях, таких як пластик і сталь, і лише кілька годин на таких поверхнях, як картон і мідь.

5. Чи виробляється імунітет проти SARS-CoV-2

За словами професора Сільвестрі, дані про природний імунітет поки не є настільки точними, щоб остаточно підтвердити це. Але якщо виходити з даних про інші види коронавіруса, то тимчасовий природний імунітет повинен виникнути протягом як мінімум 6 -12 місяців.

6. Терапія при коронавірус

Сьогодні головним у терапії важких і критичних випадків є дихальна підтримка з допомогою апарату ШВЛ. А ось ніяких магічних ліків від коронавіруса не існує. Однак, деякі препарати суттєво допомагають при лікуванні (Ремдезивір, Тоцилізумаб, Баратициніб та інші). Легкі і середні форми тяжкості лікуються самостійно вдома симптоматично.

7. Вакцина

Над вакциною активно працюють, але про найближчу перспективі не йдеться.

Ці вакцини можуть бути виготовлені для початкових клінічних досліджень вже на початку осені, але для клінічної ефективності, ймовірно, буде потрібно почекати ще 12-18 місяців.

8. Чи впливає температура повітря на поширення коронавіруса

Вчений вважає, що з приходом тепла пандемія COVID-19, принаймні частково, може зменшитися. Тому, вкрай важливо стежити за тенденцією епідемії в Африці, Латинській Америці та Південно-Східній Азії, зокрема в Малайзії, Індонезії, Філіппінах, Індії і Бангладеш (а можливо, і в Південній Італії).

9. Шарлатани

З поширенням коронавіруса поширилися і псевдолікарі. Учений закликає їх не слухати, адже дезінформація не потрібна, особливо в подібній ситуації.

10. Оптимізм завжди і всюди

Професор Сільвестрі оптимістично налаштований щодо того, коли закінчиться пандемія.

"Я переконаний в тому, що через декілька місяців ми не тільки повернемося до нашого звичного життя, але і станемо жити ще краще, Якщо з цього величезного страху, ми зробимо правильні висновки!" - резюмував він.