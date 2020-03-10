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Коронавірус в Україні: куди звертатися при підозрілих симптомах

STYLERЖиття    10.03.2020 - 14:19
Коронавірус в Україні: куди звертатися при підозрілих симптомах
Коронавірус в Україні (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус COVID-19, як і будь-яку вірусну інфекцію, важливо вчасно виявити, щоб почати лікування і убезпечити оточуючих

Коронавірус в Україні поки що діагностували у одного чоловіка з Чернівців, який повернувся в Італії. Саме ця країна, в якій працюють і куди їздять відпочивати багато українців, стала епіцентром зараження. А на сьогодні в Європейському Союзі вже немає жодної країни, куди б не добрався COVID-19. Що робити, якщо ви нещодавно повернулися з країни з високим рівнем зараження коронавірусом і відчуваєте підозрілі симптоми - в матеріалі Styler.

Що робити при поверненні з країни з епідемією коронавіруса

В першу чергу після повернення в Україну треба не лінуватися і обов'язково відвідати лікаря, навіть якщо ви відчуваєте себе здоровим. Якщо ж ви підозрюєте, що контактували з хворими на коронавірус людьми, зробити це потрібно негайно.

Якщо ж протягом 14 днів після повернення, ви відчули перші симптоми ГРВІ, треба обов'язково залишатися вдома. При цьому потрібно звернутися до лікаря, у медиків є спеціально розроблений алгоритм дій у таких ситуаціях. Ваш лікар повинен вирішити, чи потрібно вам висилати карету швидкої медичної допомоги.

У кожній області буде відкрита своя гаряча лінія для відповіді на питання по коронавірусній інфекції. Поки ж можна телефонувати на гарячу лінію уряду: 15-45.

Коронавірус в Україні: куди звертатися при підозрілих симптомах

Що робити при підозрі коронавіруса (фото: facebook.com/moz.ukr)

Раніше ми писали, що у коронавіруса з'явилися нові симптоми, через які COVID-19 можна сплутати з іншою хворобою, що не передається від людини до людини.

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