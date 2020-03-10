Коронавирус в Украине: куда обращаться при подозрительных симптомах

Коронавирус в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус COVID-19, как и любую вирусную инфекцию, важно вовремя выявить, чтобы начать лечение и обезопасить окружающих

Коронавирус в Украине пока что диагностировали у одного мужчины из Черновцов, который вернулся в Италии. Именно эта страна, в которой работают и куда ездят отдыхать многие украинцы, стала эпицентром заражения. А на сегодня в Европейском Союзе уже нет ни единой страны, куда бы не добрался COVID-19. Что делать, если вы недавно вернулись из страны с высоким уровнем заражения коронавирусом и чувствуете подозрительные симптомы - в материале Styler.

Что делать при возвращении из страны с эпидемией коронавируса

В первую очередь после возвращения в Украину стоит не лениться и обязательно посетить лечащего врача, даже если вы чувствуете себя здоровым. Если же вы подозреваете, что контактировали с больными коронавирусом людьми, сделать это нужно незамедлительно.

Если же в течение 14 дней после возвращения, вы почувствовали первые симптомы ОРВИ, нужно обязательно оставаться дома. При этом нужно обратиться к врачу, у медиков есть специально разработанный алгоритм действий в таких ситуациях. Ваш лечащий врач должен будет решить, нужно ли к вам высылать карету скорой медицинской помощи.

В каждой области будет открыта своя горячая линия для ответа на вопросы по коронавирусной инфекции. Пока же можно звонить на горячую линию правительства: 15-45.

Что делать при подозрении коронавируса (фото: facebook.com/moz.ukr)

Ранее мы писали, что у коронавируса появились новые симптомы, из-за которых COVID-19 можно спутать с другой болезнью, которая не передается от человека к человеку.