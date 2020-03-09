ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Це не врятує від коронавіруса: лікарі дали несподівані поради

STYLERЖиття    09.03.2020 - 10:59
Це не врятує від коронавіруса: лікарі дали несподівані поради
Коронавірус COVID-19 (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус COVID-19 не зможуть "вбити" погода або гаряча ванна

Коронавірус COVID-19 не можна знищити рядом засобів, до яких вдаються деякі люди. Медики з Всесвітньої організації охорони здоров'я спростували головні міфи про небезпечну хворобу.

Що не врятує від коронавіруса

  • Вакцина від пневмонії або/та антибіотики не врятують від коронавіруса;
  • Регулярне промивання носа сольовим розчином або гарячі ванни - не захистять від хвороби;
  • Перебування на вулиці в холодну і сніжну погоду не може знищити коронавірус;
  • Вживання часнику не захистить від коронавіруса;
  • Електричні пристрої для сушіння рук не вбивають коронавірус;
  • Обробка всього тіла спиртом чи хлорином марна в боротьбі з коронавірусом.

Крім того, у ВООЗ розповіли, що отримувати листи або посилки з Китаю цілком безпечно. Також немає підстав вважати, що коронавірусом можна заразитися від домашніх тварин. Медики впевнені, що COVID-19 не передається через укуси комах.

У ВООЗ нагадали, що на сьогодні від коронавіруса немає ліків - ні для профілактики, ні для лікування.

Нагадаємо, що коронавірус охопив вже 100 країн, понад 106 тисяч людей захворіло, майже 3,6 тисячі - загинуло, а близько 60 тисяч вилікувалися від небезпечної інфекції.

Раніше ми писали про групи людей, для яких коронавірус не представляє небезпеки.

Президент Португалії вирушив на карантин через коронавірус Китай назвав терміни закінчення поширення коронавірусу у світі
Новини України Коронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся