Це не врятує від коронавіруса: лікарі дали несподівані поради

Коронавірус COVID-19 (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус COVID-19 не зможуть "вбити" погода або гаряча ванна

Коронавірус COVID-19 не можна знищити рядом засобів, до яких вдаються деякі люди. Медики з Всесвітньої організації охорони здоров'я спростували головні міфи про небезпечну хворобу.

Що не врятує від коронавіруса

Вакцина від пневмонії або/та антибіотики не врятують від коронавіруса;

Регулярне промивання носа сольовим розчином або гарячі ванни - не захистять від хвороби;

Перебування на вулиці в холодну і сніжну погоду не може знищити коронавірус;

Вживання часнику не захистить від коронавіруса;

Електричні пристрої для сушіння рук не вбивають коронавірус;

Обробка всього тіла спиртом чи хлорином марна в боротьбі з коронавірусом.

Крім того, у ВООЗ розповіли, що отримувати листи або посилки з Китаю цілком безпечно. Також немає підстав вважати, що коронавірусом можна заразитися від домашніх тварин. Медики впевнені, що COVID-19 не передається через укуси комах.

У ВООЗ нагадали, що на сьогодні від коронавіруса немає ліків - ні для профілактики, ні для лікування.

Нагадаємо, що коронавірус охопив вже 100 країн, понад 106 тисяч людей захворіло, майже 3,6 тисячі - загинуло, а близько 60 тисяч вилікувалися від небезпечної інфекції.

Раніше ми писали про групи людей, для яких коронавірус не представляє небезпеки.