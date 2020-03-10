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Коронавірус: у МОЗ повідомили про перебої з поставками швидких тест-систем в Україну

Новини » Суспільство     10.03.2020 - 12:20
Коронавірус: у МОЗ повідомили про перебої з поставками швидких тест-систем в Україну
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Тепер тест-системи будуть 15 або 16 лютого

У МОЗ повідомили про перебої з поставками швидких тест-систем в Україну для виявлення коронавірусу, вони будуть 15 або 16 березня. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

Ляшко зазначив, що системи мали приїхати 10 березня, але тепер будуть 15-16 березня.

"Швидкі тест-системи, які повинні були приїхати 10-го числа очікуються 15-го або 160го числа . Це перебої з поставками. Літак, який везе їх, не тільки в Україну", - заявив Ляшко.

Раніше повідомлялось, що на окупованій частині Донецької області з підозрою на коронавірус госпіталізована жінка, яка через Росію прибула з Китаю.

Зазначимо, виконавчий директор Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій Майк Райан заявив, що щоб інфікований коронавірусом повністю одужав, необхідно до шести тижнів.

Також голова спеціальної експертної комісії держкомітету з питань охорони здоров'я КНР Чжун Наньшань заявив, що коронавірус продовжить поширюватися по всьому світу щонайменше до червня.

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