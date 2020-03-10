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У коронавіруса з'явилися нові симптоми: маскується під іншу хворобу

STYLERЖиття    10.03.2020 - 09:46
У коронавіруса з'явилися нові симптоми: маскується під іншу хворобу
У коронавіруса з'явилися нові симптоми (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус маскує себе під іншу, не менш небезпечну інфекцію

Коронавірус COVID-19 може проявляти себе інакше, ніж вважалося раніше. Небезпечна хвороба, від якої померло вже понад чотири тисяч людей, може маскувати симптоми під іншу хворобу.

Таку заяву зробили вчені з Сінгапуру, пише The Straits Times. Дослідники виявили, що коронавірус може маскуватися під лихоманку денге.

Такими симптомами є температура і сверблячий висип. Водночас типові для коронавіруса COVID-19 симптоми - кашель і стомлюваність - можуть бути відсутні.

Крім симптомів у пацієнта можуть бути хибнопозитивні результати на лихоманку денге.

Вчені відзначають, що невірне лікування коронавіруса може погіршити стан хворого і допустити зараження оточуючих.

Для довідки: лихоманка денге - це вірусна інфекція, яка поширюється через укуси комарів і зазвичай зустрічається в тропічних і субтропічних регіонах.

Симптомами коронавіруса є: висока температура, головний біль і слабкість, нежить, біль у горлі, кашель, задишка.

Відзначимо також, що симптоми коронавіруса можуть змінюватися. Вчені прийшли до висновку, що коронавірус нового типу може поступово видозмінитися у вірус, схожий на грип. Принаймні, симптоми захворівших пізніше відрізняються від симптомів тих, хто заразився раніше.

Нагадаємо, що на 10 березня 2020 року зафіксовано вже 113 тисяч випадків захворювання COVID-19. 4 тисячі осіб померло, 63 тисячі вилікувалися. У Китаї спалах коронавіруса пішов на спад, тоді як в Італії - все більше заражених.

Раніше ми писали, які категорії людей менше всього схильні до інфікування коронавірусом і розвитку небезпечних ускладнень, що призводять до смерті.

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