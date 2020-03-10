У коронавіруса з'явилися нові симптоми: маскується під іншу хворобу

Коронавірус маскує себе під іншу, не менш небезпечну інфекцію
Коронавірус COVID-19 може проявляти себе інакше, ніж вважалося раніше. Небезпечна хвороба, від якої померло вже понад чотири тисяч людей, може маскувати симптоми під іншу хворобу.
Таку заяву зробили вчені з Сінгапуру, пише The Straits Times. Дослідники виявили, що коронавірус може маскуватися під лихоманку денге.
Такими симптомами є температура і сверблячий висип. Водночас типові для коронавіруса COVID-19 симптоми - кашель і стомлюваність - можуть бути відсутні.
Крім симптомів у пацієнта можуть бути хибнопозитивні результати на лихоманку денге.
Вчені відзначають, що невірне лікування коронавіруса може погіршити стан хворого і допустити зараження оточуючих.
Для довідки: лихоманка денге - це вірусна інфекція, яка поширюється через укуси комарів і зазвичай зустрічається в тропічних і субтропічних регіонах.
Симптомами коронавіруса є: висока температура, головний біль і слабкість, нежить, біль у горлі, кашель, задишка.
Відзначимо також, що симптоми коронавіруса можуть змінюватися. Вчені прийшли до висновку, що коронавірус нового типу може поступово видозмінитися у вірус, схожий на грип. Принаймні, симптоми захворівших пізніше відрізняються від симптомів тих, хто заразився раніше.
Нагадаємо, що на 10 березня 2020 року зафіксовано вже 113 тисяч випадків захворювання COVID-19. 4 тисячі осіб померло, 63 тисячі вилікувалися. У Китаї спалах коронавіруса пішов на спад, тоді як в Італії - все більше заражених.
Раніше ми писали, які категорії людей менше всього схильні до інфікування коронавірусом і розвитку небезпечних ускладнень, що призводять до смерті.