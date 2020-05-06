Лікарі назвали новий симптом коронавіруса: важливо вчасно помітити

Коронавірус COVID-19 (колаж РБК-Україна)

Коронавірус часом проявляється атиповими симптомами

Коронавірус COVID-19 може проявлятися крім температури і кашлю атиповими симптомами. Нещодавно медики з США ввели новий термін "коронавірусні пальці", пише USA Today.

Річ у тому, що при хворобі на пальцях ніг можуть з'являтися плями синього і пурпурного кольору. Вперше це виявили медики з Пенсільванії. Лікарі попереджають, що такий симптом може з'являтися на самому початку зараження, тому його важливо не пропустити. Вже потім починається прогрес хвороби.

"Іноді це може бути першою підказкою, що у хворого є COVID-19 в тому випадку, якщо інші симптоми відсутні", - розповіла Еббінг Лаутенбах, головний лікар інфекційного відділення медшколи в Університеті Пенсільванії.

Медики кажуть, що у деяких інфікованих симптом "коронавірусних пальців" зникав через 7-10 днів. А у частини з них потім з'являлися типові респіраторні симптоми.

Причинами такого незвичайного прояву може бути або запальна реакція на інфекцію, або ж хвороба спровокувала проблему з судинами. Симптом "коронавірусних пальців" зустрічається в основному у молодих пацієнтів.

Зазначимо, що лікарі вже давно говорять, що COVID-19 може впливати на згортання крові, через що чого можливі інсульти та інфаркти.

Нагадаємо, що за даними ВООЗ, головними симптомами коронавіруса є: підвищена температура - такий симптом відчували більше 88% пацієнтів (37,5 °C і вище), кашель - 67% випадків.

У ряді випадків на початку захворювання може виникати втрата смаку і нюху, також можливі нудота та діарея, м'язові і головні болі, запаморочення, біль у горлі і зрідка нежить.

Відзначимо, що раніше лікарі з Росії, де зараз розпал епідемії, розповіли, що у багатьох пацієнтів з коронавірусом спостерігаються висипання на руках і животі.

А ось іспанські лікарі заявили, що у дітей та підлітків можуть проявлятися почервоніння на ступнях.