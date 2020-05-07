Світ позбавляється від коронавірусу: вже сім країн перемогли хворобу

Коронавірус у світі (колаж: РБК-Україна)

Пандемію коронавірусу змогли подолати вже в семи країнах

Коронавірус у світі вдалося побороти вже в семи країнах. У деяких з них обійшлося без летальних випадків, а десь жертви були. Але на сьогодні, 7 травня, у них немає більше жодного активного випадку COVID-19. Які країни більше не хворіють на коронавірус - в матеріалі Styler.

Статистичні дані по коронавірусу у світі надав Університет Джонса Хопкінса.

Першим "переможцем" коронавірусу стала Гренландія, яка без нових випадків COVID-19 з 4 квітня. Всього було виявлено 11 випадків (на острові живе понад 57 тисяч осіб).

Беліз - малонаселена держава в Центральній Америці (близько 400 тисяч жителів) також позбулася від епідемії. Там захворіло 18 осіб, двоє з них, на жаль, не вижили.

Дістався коронавірус і до Фолклендських островів, де на майже 3 тисячі населення було 13 випадків. Всі хворі мешканці одужали, і острови, де пінгвінів більше, ніж людей, повертаються до свого колишнього життя.

Сурінам - невелика держава в Південній Америці, що знаходиться по сусідству з Бразилією, теж більше не хворіє. З близько 600 тисяч жителів там перенесло коронавірус 10 осіб, одна з них, на жаль померла.

На острівній державі Папуа-Нова Гвінея (Океанія, поряд з Австралією) також більше немає жодного випадку. Хоча в країні живе понад 7 мільйонів осіб, захворіло на коронавірус тільки 8, всі вони вже видужали.

Острів в Карибському морі також відзвітував про відсутність активних випадків хвороби. Це Сен-Барт, де живе трохи більше ніж 9 тисяч осіб. На острові захворіло 6 людей, всі вони одужали. Тут коронавірусу немає вже досить давно - з другої половини квітня.

Ще один острів в Карибському морі - Ангілья - теж більше не хворіє на коронавірус. Всього там зафіксували три випадки (населення - 60 тисяч), всі пацієнти одужали.

Ці країни вже перемогли коронавірус (скрін: worldometers.info)

Раніше в цьому списку була і Мавританія, яка навіть офіційно відзвітувала, що коронавірусу у них більше немає, і все завдяки жорстким карантинним заходам. Але після того, в країні зафіксували ще випадки хвороби.

Раніше ми писали, що у коронавірусу з'явився ще один симптом, який важливо не пропустити, тому що він виникає до кашлю і температури.