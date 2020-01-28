Українцям зробили важливе попередження через китайський вірус

Вірус з Китаю (колаж: РБК-Україна)

Китайський коронавірус став причиною серйозного занепокоєння за здоров'я українців

Вірус з Китаю продовжує поширюватися по світу, але найскладніша ситуація в Ухані й провінції Хубей, звідки й почав поширюватися смертельний штам 2019-nCoV. У посольстві України в Китаї наполегливо рекомендують українцям, які перебувають у Китаї, виїхати з країни, якщо є така можливість. Таке повідомлення з'явилося на Facebook-сторінці відомства.

Варто відзначити, що випадок передачі коронавіруса від людини до людини був вперше зафіксований за межами Китаю. Вірусна пневмонія вже вбила більше ста людей, тільки за останню добу померло 24 людини, число хворих перевищило 4,5 тисячі осіб.

"У зв'язку зі стрімким поширенням у Китаї захворювання, викликаного новим типом коронавірус (2019-nCoV), Посольство України в КНР наполегливо рекомендує українським громадянам, які перебувають на території Китаю, виїхати з цієї країни у разі наявності такої можливості", - сказано в повідомленні

Водночас в МЗС заявили, що не виключають можливість евакуації українців з Китаю, в тому числі і з провінції Хубей.

Українців просять покинути Китай через вірус (фото: facebook.com/ukrembcn)

Нагадаємо, що китайський коронавірус розповсюдився уже по всьому Китаю, 14 країн заявили про випадки зараження. Найближчі до України - Франція і Німеччина.

Нагадаємо, що головними симптомами коронавіруса є лихоманка, кашель та ускладнене дихання. Вірусом спочатку заразилися на "пташиному ринку" міста Ухань від їжі тваринного походження, але пізніше штам 2019-nCoV почав передаватися від людини до людини.

В групі ризику літні люди, стан яких ускладнюється важкими станами - хворобами серця, діабетом, перенесеним інсультом і так далі.