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Коронавірус: лікарі шокували новою заявою про COVID-19

STYLERЖиття    01.03.2020 - 20:27
Коронавірус: лікарі шокували новою заявою про COVID-19
Коронавірус (колаж: РБК-Україна)

Вчені вважають, що коронавірус повітряним шляхом передається на відстані не більше метра

Коронавірус 2020 може поширюватися в діаметрі тільки 1 метра, а також не здатний до поширення на великі відстані. Про це заявили вчені у звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Як повідомляється, при кашлі або чханні новий коронавірус (2019-nCoV) не може розноситися на відстань до 8 метрів.

"Краплі, що виділяються при чханні або кашлі, розлітаються від хворого на відстань не більше 1 метра. Коли інфікований новим коронавірусом (2019-nCoV) людина кашляє або чхає, вірус виділяється з організму разом з краплями, які розлітаються на певну відстань. Тому, для захисту від будь-якого респіраторного вірусу необхідно триматися на відстані від усіх, у кого спостерігаються підвищена температура і кашель, і регулярно обробляти руки спиртовмісним антисептиком або мити їх водою з милом", - написали у ВООЗ.

Також в організації розвіяли міф про те, що коронавірус може розноситися по повітрю на великі відстані.

"Новий коронавірус (2019-nCoV) – респіраторний вірус, головним чином передається повітряно-крапельним шляхом, тобто через вдихання крапель, що виділяються з дихальних шляхів хворого, наприклад, при кашлі або чханні, крапель слини або виділень з носа. Зважаючи на велику масу ці краплі не можуть долати великі відстані по повітрю. Зараження може також відбутися в результаті дотику до очей, рота або носа після контакту руками з інфікованою поверхнею", - підсумували в заяві.

Варто нагадати, що раніше вчені довели можливість поширення коронавіруса не тільки від живого носія. За даними дослідників, інфекція залишається у фекальних масах хворих і може разом з потоками повітря переноситися на значні відстані, таким способом заражаючи інших людей. Також вірус може потрапляти у системи каналізації. Передбачається, це може пояснювати, чому на круїзному лайнері Diamond Princess заразилося так багато людей.

Раніше у Домінікані підтвердили перший випадок зараження коронавірусом.

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