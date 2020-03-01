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У Криму жінка з підозрою на коронавірус втекла з лікарні: усі подробиці

STYLERПодії    01.03.2020 - 11:36
У Криму жінка з підозрою на коронавірус втекла з лікарні: усі подробиці
Коронавірус в Криму (колаж: РБК-Україна)

Жінка з підозрою на коронавірус втекла з лікарні

У Севастополі жінка з підозрою на коронавірус втекла з лікарні — її оголосили в розшук. Перед зникненням жінка повідомляла, що планує їхати в Ростовську область, Росія.

Жінка з підозрою на коронавірус втекла з лікарні у Севастополі. Про це повідомляється в Telegram-каналі Mash.

За даними видання, Катерина Р. була госпіталізована в Севастопольську інфекційну лікарню з підозрою на COVID-19. Під час проведення обстеження жінка вирішила покинути медзаклад.

"Катерину Р. привезли інфекційну клініку з підозрою на китайську заразу. Поки що проводили обстеження, дама обмовилася сусідкам по палаті, що збирається в Ростовську область. Туди, мабуть, і скипнула, не долікувавшися і нікого не попередивши. Тепер несвідому хвору оголосили в розшук", - йдеться в заяві агентства.

Варто нагадати, що ще у двох країнах зафіксували першу смерть від коронавіруса. В Австралії та Таїланді зафіксували перші випадки смерті від коронавіруса COVID-19. За даними представника Міністерства охорони здоров'я Австралії Ендрю Ротертсона, від коронавіруса помер 78-річний чоловік, якого нещодавно евакуювали з круїзного лайнера Diamond Princess.

Також РБК-Україна писало, що 29 лютого в США був зафіксований перший випадок смерті від коронавіруса. Кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусом на території США досягло понад 60 осіб.

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