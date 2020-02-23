ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Контакт із зараженими не потрібен: вчені знайшли головний спосіб поширення коронавіруса

STYLERЖиття    23.02.2020 - 15:12
Контакт із зараженими не потрібен: вчені знайшли головний спосіб поширення коронавіруса
Коронавірус 2020 (фото: pixabay.com)

Коронавірусом можна заразитися, не контактуючи з носіями

Епідемія коронавіруса відбулася не тільки через контакт здорових людей з носіями вірусу, але і завдяки фекально-оральному механізму передачі інфекції. Про це у своєму звіті заявили китайські вчені.

За даними дослідників, інфекція залишається у фекальних масах хворих і може разом з потоками повітря переноситися на значні відстані, таким способом заражаючи інших людей. Також вірус може потрапляти у системи каналізації. Передбачається, що це може пояснювати, чому на круїзному лайнері Diamond Princess заразилося так багато людей. Про це повідомляє Bloomberg.

До поточного моменту поки не встановлено, скільки вірус може жити поза організмом.

Нагадаємо, раніше вчені встановили, що інкубаційний період при інфікуванні коронавірусом може перевищувати 14 днів і доходити до 27 діб. Повідомляється, що влада провінції поінформувала, що у 70-річного чоловіка з Хубея симптоми захворювання, викликаного коронавірусом, проявилися лише на 27 день після контакту із зараженою інфекцією сестрою.

Також, 23 лютого був названий центр європейської епідемії коронавіруса. Менше ніж за добу в цій країні було виявлено понад 111 хворих.

ВООЗ стурбована випадками коронавірусу без зв'язку з Китаєм Коронавірус у поїзді Київ-Москва: відчеплений вагон повертається в Україну
Новини України вирусзаражениеЕпідемія
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся