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У Домінікані підтвердили перший випадок зараження коронавірусом

Новини » Суспільство     01.03.2020 - 18:12
У Домінікані підтвердили перший випадок зараження коронавірусом

Коронавірус виявили у туриста з Італії

У Домінікані одна людина заразився новим коронавірусом, раніше він прибув в країну з Італії без симптомів зараження. Про це в неділю повідомляє газета Listin Diario.

Повідомляється, що інфікованим є громадянин Італії, зараз він перебуває у військовому госпіталі Рамон де Лара, розташованому на сході республіки. Там же знаходиться ще один іноземець - громадянин Франції - з підозрою на зараження коронавірусів. Діагноз ще не підтверджений.

Нагадаємо, в Вірменії виявили перший підтверджений випадок зараження новою коронавірусною інфекцією COVID-19. Хворий - 29-річний громадянин республіки, який недавно прилетів з Тегерана разом з дружиною. У чоловіка на момент звернення до медиків була висока температура, але зараз вона спала і його стан оцінюється як задовільний. У його дружини результат тесту на коронавірус виявився негативним.

Крім того, влада Еквадору підтвердили перший випадок зараження новим типом коронавірусу COVID-19 в країні. Міністерство охорони здоров'я Еквадору підтвердило перший випадок коронавірусу в суботу вранці. Повідомляється, що хворі є 70-річний турист, зараз вона знаходиться в реанімації в критичному стані.

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