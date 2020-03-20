Коронавірус: як протікають симптоми хвороби по днях
Як протікає коронавірусна хвороба (колаж: РБК-Україна)
Медики розповіли, як протікає коронавірусна інфекція по днях
Коронавірус в Україні було підтверджено у 26 осіб всередині країни. Жертвою смертоносного вірусу стали дві літні жінки. З метою максимально швидкого звернення до лікарів і перешкоди поширення інфекції, медики розповіли, як протікає захворювання в інфікованих коронавірусом людей.
Симптоми коронавіруса по днях, які були опубліковані в дослідженні китайських медиків, допоможуть показати, як протікає захворювання. В основу дослідження лягли історії хвороб пацієнтів з Вуханя. Але лікарі відзначають, що симптоми коронавіруса Covid-19 часто схожі з грипом чи ГРВІ.
Як хвороба протікає по днях:
- 1-4 день. Головними симптомами цього періоду є підвищена температура. У деяких пацієнтів вже може почати з'являтися сухий кашель, нудота, діарея та біль у м'язах. Початок хвороби може протікати в м'якій формі через що людина може вирішити, що це щось несерйозне.
- 5-6 день. Починаються проблеми з задишкою та ускладненням дихання. Такі симптоми особливо часто спостерігаються у літніх людей, а також у тих, хто має хронічні захворювання.
- 7 день. Істотне посилення проблем з диханням. Дослідження показує, що у багатьох заражених в цей період симптоми слабшають.
- 8-9 день. У пацієнтів, які важко переносять інфекцію (близько 15% від числа всіх захворілих), розвивалися ознаки гострого респіраторного дистрес-синдрому: легені вже не могли належним чином забезпечувати киснем життєво важливі органи.
- 10-11 день. Пацієнти, які важко переносять інфекцію, надходять в реанімацію. До інших симптомів додається біль у животі.
- 12 день. Пацієнти йдуть на поправку, температура знижується.
- 17 день. Видужуючих виписують.
Лікарі відзначають, що кашель є другорядним симптомом вірусу. Після виписки з лікарні багато з тих, хто вилікувався, продовжували кашляти. Задишка проходить через 13 днів. В цілому період одужання займає близько 22 дні, але деякі пацієнти вмирали на 18 день.
Нагадаємо, в Італії протягом тижня почнуть перші випробування вакцини від коронавіруса.
Раніше у Китаї завершили клінічні дослідження препарату від коронавіруса.
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