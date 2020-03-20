Коронавірус: як протікають симптоми хвороби по днях

Як протікає коронавірусна хвороба (колаж: РБК-Україна)

Медики розповіли, як протікає коронавірусна інфекція по днях

Коронавірус в Україні було підтверджено у 26 осіб всередині країни. Жертвою смертоносного вірусу стали дві літні жінки. З метою максимально швидкого звернення до лікарів і перешкоди поширення інфекції, медики розповіли, як протікає захворювання в інфікованих коронавірусом людей.

Симптоми коронавіруса по днях, які були опубліковані в дослідженні китайських медиків, допоможуть показати, як протікає захворювання. В основу дослідження лягли історії хвороб пацієнтів з Вуханя. Але лікарі відзначають, що симптоми коронавіруса Covid-19 часто схожі з грипом чи ГРВІ.

Як хвороба протікає по днях:

1-4 день. Головними симптомами цього періоду є підвищена температура. У деяких пацієнтів вже може почати з'являтися сухий кашель, нудота, діарея та біль у м'язах. Початок хвороби може протікати в м'якій формі через що людина може вирішити, що це щось несерйозне.

Головними симптомами цього періоду є підвищена температура. У деяких пацієнтів вже може почати з'являтися сухий кашель, нудота, діарея та біль у м'язах. Початок хвороби може протікати в м'якій формі через що людина може вирішити, що це щось несерйозне. 5-6 день. Починаються проблеми з задишкою та ускладненням дихання. Такі симптоми особливо часто спостерігаються у літніх людей, а також у тих, хто має хронічні захворювання.

Починаються проблеми з задишкою та ускладненням дихання. Такі симптоми особливо часто спостерігаються у літніх людей, а також у тих, хто має хронічні захворювання. 7 день. Істотне посилення проблем з диханням. Дослідження показує, що у багатьох заражених в цей період симптоми слабшають.

Істотне посилення проблем з диханням. Дослідження показує, що у багатьох заражених в цей період симптоми слабшають. 8-9 день. У пацієнтів, які важко переносять інфекцію (близько 15% від числа всіх захворілих), розвивалися ознаки гострого респіраторного дистрес-синдрому: легені вже не могли належним чином забезпечувати киснем життєво важливі органи.

У пацієнтів, які важко переносять інфекцію (близько 15% від числа всіх захворілих), розвивалися ознаки гострого респіраторного дистрес-синдрому: легені вже не могли належним чином забезпечувати киснем життєво важливі органи. 10-11 день . Пацієнти, які важко переносять інфекцію, надходять в реанімацію. До інших симптомів додається біль у животі.

. Пацієнти, які важко переносять інфекцію, надходять в реанімацію. До інших симптомів додається біль у животі. 12 день. Пацієнти йдуть на поправку, температура знижується.

Пацієнти йдуть на поправку, температура знижується. 17 день. Видужуючих виписують.

Лікарі відзначають, що кашель є другорядним симптомом вірусу. Після виписки з лікарні багато з тих, хто вилікувався, продовжували кашляти. Задишка проходить через 13 днів. В цілому період одужання займає близько 22 дні, але деякі пацієнти вмирали на 18 день.

Нагадаємо, в Італії протягом тижня почнуть перші випробування вакцини від коронавіруса.

Раніше у Китаї завершили клінічні дослідження препарату від коронавіруса.